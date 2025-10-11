Uno de los mayores cambios en la forma en que los árbitros convocarán los juegos de la NBA esta temporada es la adición del «choca esos cinco” o falta de “estufa caliente”. Ahora, si un defensor hace contacto con la mano o el brazo de un tirador después de que se haya realizado el tiro, aún así se sancionará. Por supuesto, este cambio de reglas beneficiará enormemente guerreros del estado dorado superestrella Esteban Curry.

Durante una conferencia de prensa reciente, Curry compartió su opinión sobre la nueva forma de sancionar las faltas de tiro.

«Para mí, es un poco retrasado porque fue una conversación sobre cuándo disparas y cómo proteges al tirador», dijo Curry. «Me agité un poco porque no quiero torcerme el tobillo. Es como el lado del instinto natural. Pero cuando se convirtió en algo en lo que la gente atacaba las manos, haciendo no sólo un cierre sino un segundo movimiento, yendo con los brazos y las manos y cosas así, no es baloncesto. No tiene nada que ver con afectar un tiro. Es más bien poner a las personas en peligro, ese tipo de cosas. Y es evitable; aún puedes jugar una gran defensa y evitar hacer eso».

Curry continuó.

«Así que entendí eso, y supe que vendría tan pronto como Kamara se cruzó. Es como si lo llamaran la segunda acción. Puedes tener una competencia y hacer lo que es una especie de defensa normal del baloncesto, una competencia de tiro normal. Pero el segundo acto, cuando estás avanzando o dando un golpe o lo que sea, hemos estado tratando de conseguir esa decisión durante años. Así que lo aprecio, ya que estoy seguro de que defenderé uno si vuelve a suceder. Eso es simplemente parte del baloncesto».

Las primeras impresiones de Steph Curry de los Warriors sobre el contacto de la estufa caliente en la regla del brazo de tiro cambian después de su jugada de 4 puntos en el último juego: «Hemos estado tratando de conseguir que se llame durante años, así que lo aprecio como tirador. Estoy seguro de que discutiré algo si me sucede en el otro lado».

Curry se beneficiará del cambio de reglas

Curry es el mejor tirador de la historia de la NBA. Y si bien el nuevo cambio de reglas garantizará que los jugadores ofensivos estén más seguros al realizar miradas disputadas, también les brindará más espacio para disparar. Los defensores no querrán permitir faltas fáciles por ser demasiado entusiastas en los tiros.

Como tal, Curry podría ver que sus ya increíbles números de tiro (sólida eficiencia en alto volumen) tienden a aumentar aún más esta temporada. Por supuesto, Curry no será el único jugador que se beneficiará de este cambio de reglas. Afortunadamente para los guerreros, amigo hield, Seth Curry y Al Horford también podría beneficiarse.

Cada vez que se implementa una nueva regla antes de una nueva temporada, los oficiales del juego se aseguran de declararla a principios de año. Será interesante ver qué tan consistentes se vuelven esas llamadas a medida que nos adentramos en el calendario de baloncesto, y luego nuevamente una vez que lleguemos a la postemporada.

Los Warriors esperarán competir esta temporada

La directiva de Golden State ha hecho un trabajo sólido al completar la plantilla de Steve Kerr de cara a la nueva temporada. La franquicia ahora tiene un equilibrio sólido, tanto en el perfil anotador (tiradores, slashers, espaciadores de piso, cortadores, etc.) como en la versatilidad defensiva. Cuando combinas eso con una posible gran temporada de Curry y Jimmy mayordomoquien actualmente se encuentra en su primera pretemporada con la franquicia, hay mucho de qué entusiasmarse.

Sin duda, los Warriors llegarán a la nueva campaña con la esperanza de competir por un campeonato. El nuevo cambio en las faltas de tiro les dará más confianza en que pueden ser una de las mayores amenazas en la Conferencia Oeste.

Sin embargo, sólo el tiempo dirá si su núcleo de veteranos puede sostener una carrera profunda en la postemporada y potencialmente poner a la franquicia en posición de colgar otro cartel de campeonato a medida que nos acercamos al final de la era de los Warriors liderada por Curry.