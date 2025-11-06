Steph Curry de los Warriors revela cuándo cambió el baloncesto

Esteban Curry ha inspirado a una generación de tiradores, pero no fue hasta que vio Trae Young entró en la liga que realmente comprendió la magnitud de su impacto.

En un nuevo episodio de Mind the Gamecurry se unió Lebron James y coanfitrión Steve Nash para una conversación profunda sobre la influencia, la evolución y el arte de disparar, con historias que abarcan desde sus primeros días en Warriors hasta el presente.

«Cuando Trae Young llegó a la liga, esa fue la primera persona que dijeron que era como el ‘próximo’ yo». curry dijo. «Aunque es un jugador diferente, esa fue la primera vez que realmente pensé en hasta dónde había llegado mi impacto». (Podcast «Cuidado con el juego»)

Warriors Star reacciona a la visión de LeBron sobre su legado

Durante la discusión, James le preguntó a Curry cuándo se dio cuenta de que lo que estaba haciendo en la cancha había cambiado el baloncesto mismo.

“¿Cuándo te diste cuenta, santa mierda, Steph, de que lo que estás haciendo en la cancha trasciende a toda una generación de jugadores?” James preguntó.

Curry se rió antes de darle crédito a sus compañeros e incluso a sus críticos por ayudarlo a reconocer ese cambio. Señaló a su ex entrenador, Marcos Jacksonquien una vez bromeó en una transmisión de ESPN diciendo que Curry había “arruinado el juego” porque muchos jugadores jóvenes estaban copiando su estilo de tiro profundo, sin su precisión.

James intervino con su propia opinión, duplicando la forma en que Curry transformó la liga.

«Lo que Mark no se dio cuenta es que también arruinó la liga». James dijosonriente. «Ahora todo el mundo dispara triples. Todo el mundo. Sesenta por partido, cincuenta por partido. Todo es Steph. Todo es Steph».

La revolución de los guerreros comenzó con luz verde

Nash, quien ganó premios MVP consecutivos durante su carrera como jugador, se maravilló de la voluntad de Curry de superar los límites del volumen de tiros.

Curry acreditado entonces como gerente general Bob Myers por darle la confianza para poner a prueba esos límites.

«Bob fue el primero en decirme: ‘Deberías lanzar 15 triples por juego'». curry dijo. «Yo estaba como, ‘¿Qué? ¿Sabes lo difícil que es conseguir 12 buenas miradas?’ pero el dijo«Las matemáticas dicen que 15 es genial para ti». El juego ha cambiado muchísimo desde entonces”.

Steve Nash recuerda el momento en que Curry terminó su carrera

En un momento, la conversación tomó un giro personal cuando Nash compartió la noche en que se dio cuenta de que sus días como jugador habían terminado, y se trataba de un joven Curry iluminando el marcador.

«Estoy protegiendo a Steph» nash dijo. «Anotaron como 50 en el primer cuarto; tal vez fueron 45, pero se sentían como 50 piezas. Está corriendo por todos lados. Mi espalda está rota. Todo está levantado. No podría haberlo detenido si estuviera al 100 por ciento».

Sucedió durante un enfrentamiento de pretemporada 2014-15 entre los Lakers y Guerreros en Ontario, California. Golden State salió airoso con un primer cuarto de 39 puntos en camino a una victoria aplastante por 116–75. Curry anotó 12 puntos en los primeros 2:30 y acabó con 25 en apenas 24 minutos.

El resultado final de los guerreros

Para Curry, el podcast no trataba tanto del legado como de la reflexión. La estrella de los Warriors habló con humildad sobre cómo evolucionó el juego a su alrededor, incluso mientras continúa definiéndolo.

El episodio cerró con el trío sacando una película del 2016. NBA Finales, analizando momentos icónicos de ambos lados. Se espera pronto una segunda parte, centrada en la perspectiva de James.

«Esto es lo más feliz que he estado viendo este juego», Curry bromeó mientras Nash repetía sus momentos más destacados..

Después de todos estos años, Curry no sólo está mirando la historia: él es la razón por la que luce como luce.