Stellan Skarsgård gana el Globo de Oro como actor secundario en una película

Stellan Skarsgård ganó el Globo de Oro a la interpretación de un actor masculino en un papel de reparto en la ceremonia del domingo por su papel en “Valor sentimental”, y aprovechó su breve discurso como una oportunidad para refrendar el valor de ver películas en las salas de cine.

“Por supuesto que no estaba preparado para esto porque pensaba que era demasiado mayor”, dijo mientras subía al escenario. «Tengo que agradecer a mi esposa, Megan Everett-Skarsgård. Ella ha sido un apoyo brutal, una amante dura y muy educativa. Y mis hijos han sido muy educativos. Estoy interpretando a un padre que es un mal padre, y mis hijos realmente me han dicho lo que es un mal padre», bromeó. “Pero, sobre todo, estoy muy feliz por esto, porque es una pequeña película noruega sin dinero para publicidad ni nada que permita ver el mundo de esta manera”.

<br />

Skarsgård finalizó con un voto de apoyo a ver “Sentimental Value” y otras películas en los cines. «Ojalá lo veas en el cine, porque ahora son una especie extinta. En un cine, donde las luces se apagan y eventualmente tu silla… el pulso con otras personas. Eso es mágico. El cine debería verse en los cines».

Coprotagoniza con Renate Reinsve y Elle Fanning la película de Joachim Trier sobre un destacado director que trabaja en la relación con sus hijas mientras prepara una película protagonizada por una actriz estadounidense. También fue nominado a los Premios del Cine Europeo como mejor actor europeo y anteriormente ganó un Globo de Oro por la miniserie de televisión «Chernobyl».

Skarsgård fue nominado junto a Benicio Del Toro por “One Battle After Another”, Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn por “One Battle After Another”, Paul Mescal por “Hamnet” y Adam Sandler por “Jay Kelly”.

