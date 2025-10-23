Stellan Skarsgard dice que su hijo de 13 años es intimidado como un ‘bebé Nepo’

Stellan Skarsgård dijo en una entrevista con el buitre que se burlan de su hijo de 13 años en la escuela porque su padre es actor. Los “niños crueles” llaman a su hijo “bebé nepo”, término que se ha convertido en el omnipresente término para describir a los niños con padres famosos.

«Mi hijo Kolbjörn, de 13 años, el más joven, sufre de eso», dijo Skarsgård. «Cuando sus amigos en la escuela lo llaman bebé nepo, se pone muy triste. No tiene amigos en la escuela. Se aísla. Niños crueles… o crueles e ignorantes. Pero es una mierda. Porque nadie te contrataría, al menos no para algo bueno, si no eres lo suficientemente bueno».

Si bien Internet se ha manifestado principalmente contra los bebés nepo, figuras de la industria han refutado la idea de que tener un padre famoso resulte en una carrera más longeva. Jennifer Aniston dijo recientemente en el podcast “Experto en sillón” que es natural que los niños quieran seguir el camino de sus padres, una tendencia que supera con creces la industria del entretenimiento. El padre de Aniston es el fallecido John Aniston, quien protagonizó la telenovela “Days of our Lives” durante casi cuatro décadas.

«Quiero decir, mire todas las firmas de abogados. Blanky Blank Blanky y Blanky Blank. Quiero decir, está bien, ¿no es esa una versión de que todo está en la familia? Todo está en la familia», dijo Aniston. «Entonces, tal vez te metiste por una puerta porque eres hijo de fulano de tal, pero si apestas, ¿adivina qué? No vas a seguir haciéndolo».

Kate Hudson, hija de los actores Goldie Hawn y Bill Hudson, dijo el independiente en 2022, hace caso omiso de cualquier reacción negativa de un bebé nepo que se le presente, y explica: «Miro a mis hijos y somos una familia que cuenta historias. Definitivamente está en nuestra sangre. La gente puede llamarlo como quieran, pero eso no va a cambiarlo».

«De hecho, creo que hay otras industrias en las que es [more common]», continuó Hudson. «¿Quizás modelar? Lo veo en los negocios mucho más que en Hollywood. A veces he estado en reuniones de negocios en las que digo: ‘Espera, ¿de quién es este hijo? ¡Esta persona no sabe nada!’ No me importa de dónde vengas ni cuál sea tu relación con el negocio; si trabajas duro y lo logras, no importa”.

Jamie Lee Curtis, hija de los actores Tony Curtis y Janet Leigh, publicado en Instagram casi al mismo tiempo que el discurso sobre el tema está diseñado para herir.

«He sido actriz profesional desde que tenía 19 años, así que eso me convierte en una OG Nepo Baby», escribió Curtis. «Nunca he entendido, ni lo entenderé, qué cualidades hicieron que me contrataran ese día, pero desde mis dos primeras líneas sobre Quincy como actor contratado en Universal Studios hasta este último y espectacular año creativo unos 44 años después, no pasa un día en mi vida profesional sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine. La conversación actual sobre los bebés nepo está diseñada simplemente para tratar de disminuir, denigrar y herir».

Skarsgård ha estado apareciendo en la prensa por su nueva película, “Valor sentimental«, desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes en mayo. El drama, dirigido por el cineasta de «La peor persona del mundo», Joachim Trier, aborda el tema de los bebés nepo, mientras Skarsgård interpreta a un director legendario en desacuerdo con su hija actriz.

Lea el artículo completo de Skarsgård entrevista con Vulture aquí.