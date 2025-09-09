Stefon Diggs recibe el fuerte mensaje de Cardi B sobre el debut de los Patriots

La temporada de redención de los New England Patriots bajo el nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel tuvo un comienzo lento el domingo, cuando el equipo de Vrabel se sometió en silencio a los Raiders de Las Vegas dirigidos por el entrenador Pete Carroll, quien entrenó al Patriotas desde 1997 hasta 1999 Llevándolos a dos apariciones en playoffs como el último entrenador en jefe antes de la era de Bill Belichick.

En el estadio Gillette el domingo por la tarde, Carroll exigió una medida de venganza por su disparo hace 26 años mientras su defensa de los Raiders sofocaba a los Patriots, manteniéndolos sin puntaje en la segunda mitad, excepto por un gol de campo de tiempo de basura con 19 segundos se fue en el juego para hacer el puntaje final 20-13.

«Se suponía que los Patriots de Nueva Inglaterra se sentirían diferentes en 2025 con el nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel reemplazando a Jerod Mayo». escribió Puntos de embrague analista Troy Finnegan el domingo. «A pesar de un comienzo decente, los Patriots de Vrabel se parecían mucho a los Patriots de Mayo».

Stefon Diggs proporciona una conclusión positiva

Sin embargo, hubo algunas conclusiones algo positivas para los Patriots, y una en particular fue receptor ancho Stefon DiggsUna selección de dos veces All-Pro y cuatro veces Pro Bowl firmada con un agente libre de tres años y $ 69 millones Contrato en marzo.

Si bien Diggs no tuvo un gran impacto en el resultado del juego, el mero hecho de que pudo jugar solo 10 meses después desgarrando la ACL en su La rodilla derecha fue una señal alentadora para los Patriots.

Seis atrapadas para Diggs

En un día en que nadie en el lado ofensivo del balón para Nueva Inglaterra cambió en una actuación de Breakout, y el mariscal de campo de segundo año, Drake Maye, fue decepcionante en el mejor de los casos, recibiendo una calificación de C- de NBC Sports Boston La información privilegiada de los Patriots, Phil Perry, y un D+ del colega de Perry, Tom E. Curran, Diggs hizo todo lo que le pidió Maye y el coordinador ofensivo Josh McDaniels, atrapando Seis de siete pases dirigidos para 57 yardas.

Diggs desde el año pasado ha estado en una relación de citas con la superestrella del hip hop Cardi B, pero en su mayoría han limitado sus interacciones públicas a los intercambios de redes sociales, y así es como el rapero de 32 años cuyo nombre es Belcalis Marlenis Almanzar envió un fuerte mensaje de aliento A su novio de la NFL en su debut en los Patriots.

Cardi B aplaude las cavas frente a la televisión

Cardi B hizo para asistir al juego del domingo, pero al menos desde su cuenta de Instagram lo vio en la televisión, y publicó «¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡los como subtítulo de una foto de su pantalla de televisión.

«Ocho», por supuesto, se refiere a Diggs, quien reclamó la camiseta número 8 Después de que los Patriots lanzaron su anterior propietario, el apoyador Ja’whaun Bentley, en marzo.

Diggs en ese momento dijo que eligió el número porque en numerología bíblica, «8» simboliza «nuevos comienzos», y su movimiento a los Patriots abrió un nuevo capítulo de su vida y carrera.

Podría haberlo hecho, pero no mencionó que su relación aún nueva con Cardi B también fue un «nuevo comienzo» para él. Hicieron su debut público como pareja en mayo cuando Se sentaron en la cancha en el jardín de Madison Square Para un juego de playoffs de New York Knicks vs. Boston Celtics.

Desde entonces han interactuado públicamente solo a través de las redes sociales, Más recientemente la semana pasada Cuando Diggs comentó «Esa es una mujer trabajadora» en una de las publicaciones de IG del rapero.