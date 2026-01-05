Stefon Diggs de los Patriots dice que la séptima temporada de 1,000 yardas es la más significativa

Stefon Diggs golpeó un hito impresionante en la victoria del domingo sobre el Delfines de Miamialcanzando la marca de las 1,000 yardas por séptima vez en su carrera.
No es ajeno a lograr esto, pero éste significó mucho más. Y eso se debe a todo el trabajo que tuvo que hacer para regresar luego de sufrir una rotura del ligamento anterior cruzado durante la temporada 2024.
«La gente ve todo el duro trabajo que uno pone y las luchas diarias que tiene la gente. La gente pasa por (improperio): los altibajos», dijo Diggs a los periodistas. «Seguí trabajando, me mantuve concentrado. Lograr otras 1,000 yardas, lo he hecho antes, pero este es probablemente el más significativo que he tenido. Simplemente porque salgo de una lesión».
Los Patriots firmaron al receptor veterano con un contrato de 3 años y $69 millones esta temporada baja, pero había cierta incertidumbre sobre si podría regresar al mismo nivel en el que jugaba antes.
«La gente simplemente no lo sabe, después de una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) y recuperando la confianza, al estar cerca de las personas adecuadas, te presionan todos los días», afirmó Diggs. «Estoy muy agradecida de que Dios sea bueno, Dios es maravilloso. Voy a disfrutar esto».
La temporada de 1000 yardas de Stefon Diggs llegó con una ventaja adicional
Con una recepción de 34 yardas de Drake Maye en la victoria del domingo sobre los Dolphins, Diggs superó las 1,000 yardas esta temporada y, con eso, se convirtió en el primer receptor de pases de los Patriots en alcanzar el hito de las 1,000 yardas desde Julian Edelman en 2019.
Y por alcanzar este hito, Diggs también recibió un incentivo de 500.000 dólares.
Drake Maye elogia mucho a Stefon Diggs luego de una temporada de 1,000 yardas
Después del juego, maye reflexionó sobre el impresionante regreso de Diggs de su lesión del ligamento cruzado anterior, incluso compartió que estaba sorprendido de que el veterano asistiera a una sesión que organizó en la temporada baja.
«Sí, en primer lugar, hay que darle crédito a Stef por su capacidad para recuperarse y recuperarse de una lesión como esa en tan poco tiempo», dijo el mariscal de campo. «Realmente, desde la primera vez que lo conocí y reuní a los receptores en la temporada baja, lo invité pensando, ‘Está bien, ya veremos, quién sabe, Stef es un gran momento, si aparecerá’, y él apareció y estaba corriendo rutas de regreso a casa en Carolina del Norte. A partir de ese momento, sentí como, ‘Hombre, estoy deseando estar con él en el campo y verlo hacer lo suyo, y ha hecho lo suyo una y otra vez».
Pero lo que realmente ha llamado la atención de Maye es la mentalidad de Diggs de priorizar al equipo.
«En algunos juegos, no recibe el balón tanto como cualquier receptor quisiera, y todavía está tratando de bloquear con fuerza, manteniendo la energía, rompiendo al equipo y motivándome», agregó Maye. «Él ha significado mucho para mí, y aprecio cada vez que salgo con él y un jugador como él. Simplemente no doy eso por sentado. Estoy deseando verlo en los playoffs.
Sofía Weller Sophie Weller es reportera deportiva que cubre la NFL para Heavy.com. También trabaja para Patriots Wire y anteriormente pasó tiempo con A to Z Sports y MassLive. ¡Reside en Boston, Massachusetts, y le encanta todo lo relacionado con el fútbol! Más sobre Sophie Weller
Más pesado contra los patriotas
Cargando más historias