Stefon Diggs aún no está impresionado con los Patriots después de la victoria de la Semana 7

Sería fácil, después de la actuación del Patriotas en la victoria de la Semana 7 sobre los Titans, en la que ganaron su cuarto juego consecutivo, incluidos tres como visitante, para que los fanáticos del equipo y el universo más amplio de observadores de la NFL olviden el consejo dado por el receptor estrella. Stefon Diggs la semana pasada. Mientras algunos promocionan al mariscal de campo drake maye Como la próxima gran novedad de la liga, y catalogando a los Patriots como contendientes de la AFC, Diggs les recuerda a sus compañeros de equipo que no es momento de empezar a beber, como él dijo, «el Kool Aid».

Diggs logró siete recepciones y 69 yardas el domingo, mostrando otro WR1 de su parte. Maye completó 21 de 23 pases para 222 yardas, con varios tiros hermosos, incluido uno para un Kayshon Boutte aterrizaje. La defensiva limitó a los Titans a 255 yardas y forzó dos pérdidas de balón, mientras que los Patriots no perdieron ninguna pérdida; ahora han tenido una pérdida de balón en sus últimos cuatro juegos.

Con marca de 5-2 y en la cima de la AFC Este, y en el puesto número 2 de la conferencia, los Patriots lucen como algo especial. A Diggs se le preguntó precisamente eso después del partido del domingo: ¿Tienen algo especial en marcha?

«No», dijo Diggs.

Stefon Diggs: «Simplemente encaja muy bien»

Él sí lo explicó, por supuesto. La victoria sobre los Titans fue grande, y con tres partidos consecutivos como visitante, sería comprensible que un equipo como los Patriots, repleto de jugadores jóvenes, estuviera mentalmente cansado. Pero Diggs dijo que sería una mala idea que este equipo pensara que ya es especial.

«Siento que en este momento nos estamos adaptando muy bien. Todavía estamos creciendo y avanzando en esa dirección». Diggs dijo. “No quieres poner el carruaje delante del caballo y lanzarte con declaraciones y cosas así.

Diggs dijo que «algo especial» no sucede hasta más adelante en la temporada, cuando los muchachos han pasado suficiente tiempo juntos.

«Pasas mucho tiempo con un chico. Llegas a conocerlo personalmente», dijo Diggs. «Sabes, quieres salir y jugar duro, y quieres que les vaya bien. Quieres que los muchachos jueguen bien a un alto nivel. Sabes, creo que, para decir algo especial, lo resolveremos al final».

Patriots Drake Maye simplemente ‘siendo un mariscal de campo’

También se le preguntó a Diggs qué pensaba sobre la actuación de Maye, que fue casi perfecta. Si pensabas que Diggs le iba a entregar flores a Maye ese día, no has estado prestando atención a la veterana estrella de los Patriots.

Maye estaba bien, según Diggs, pero estaba haciendo lo que debería hacer un tipo en su posición.

«Está siendo un mariscal de campo», dijo Diggs. «Es fácil decir eso, pero está encontrando un hombre abierto. Los muchachos están haciendo jugadas para él. Las alas cerradas están jugando bien, los corredores atrapan la pelota. Los receptores, todos simplemente están haciendo su trabajo. Trate de no darle demasiado, pero quiere darle a los medios para que se den cuenta de eso.

«Pero cuando ves a un muchacho en la práctica, le dedicas mucho tiempo, abordas esto de la manera correcta, no nos sorprende. Con suerte, logras 22 de 22. Así que trata de no esforzarte demasiado».

Stefon Diggs mantiene a los Patriots enfocados en la victoria número 6

De hecho, probablemente sea bueno que los Patriots tengan una voz como la de Diggs en el vestuario en este momento. Tienen marca de 5-2, con una impresionante victoria sobre Buffalo en el expediente, pero las otras cuatro victorias fueron contra los Dolphins. panterasSantos y titanes. Tienen un récord combinado de 7-21.

Los Patriots tienen el 2-5 marrones a continuación, pero Cleveland venció a Green Bay y derrotó a Miami en la Semana 7.

«En este momento, sólo queremos seis», dijo Diggs. “Al volver a entrar, creo que [Cleveland Browns] Tuve un gran juego, simplemente vencieron al Delfines de Miami. Y ese es un buen equipo, así que disfrútalo durante seis horas. No le voy a dar ni medio día. Y luego, cuando regresamos a la sala de cine, tenemos que levantarnos temprano.

«Así que creo que hay mucho más en juego. No se trata tanto de los otros equipos. Se trata mucho más de nosotros».