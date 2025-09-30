Steffi Zamora confiesa el difícil desafío de disparar para migrar, el dialecto de Belitung al clima menos Uzbekistán

Bogor, Viva – actriz Steffi Zamora Y el actor Endy Arfian está listo para decorar la gran pantalla de Indonesia a través de su última película de drama, Quiero migrar. La película que presenta la historia de un viaje espiritual y romántico se transmitirá simultáneamente en los cines del país el 30 de octubre de 2025.

Steffi Zamora interpreta al personaje principal llamado Alina, una celebridad popular que enfrenta varios problemas de vida, incluida la adversidad después de la muerte de su mejor amiga. Mientras tanto, Endy Arfian juega el papel de Omar, un estudiante de color torcido indonesio-Uzbekistán que revive las esperanzas del amor y alienta a Alina a «emigrar» a convertirse en una mejor persona. Sin embargo, el proceso de cambiar a Alina en realidad enfrenta desafíos que prueban la dirección de su vida. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El proceso de filmar la película quiere que Hijrah resultó traer a Steffi y Endy en cuatro lugares extremos de rodaje: Uzbekistán, Belitung, Bogor y Yakarta. Steffi reconoce a esta experiencia dando su propia emoción y dificultades.

«La filmación en cuatro lugares en mi opinión es difícil de emocionar porque los cambios son muy diferentes. Somos de muy frío (Uzbekistán), luego la lluvia continúa (Bogor), (entonces) el Belitung caliente porque la escena está en la playa.

Endy Arfian está en línea con Steffi, incluso destacando la dificultad de disparar en el extranjero. El maldito personaje de Omar Uzbekistan-Indonesia lo hizo también tener que adaptarse a las condiciones allí.

«El aire y el clima frío pueden ser menos, resulta que es difícil actuar mientras se fría en frío. Esta película es un romance dramático pero hay un elemento de religión. Y cuando se ve hará que la audiencia sea el corazón ligero», explicó Endy Arfian.

Además de lidiar con cambios climáticos extremos, Steffi también expresó otros desafíos fuertes. Debe dominar el dialecto de Belitung para su papel de Alina.

«El desafío más difícil para mí es tener que tener un diálogo de Belitung. Porque el personaje de Alina es de Belitung, y también estamos filmando allí. Es bastante difícil porque es lo mismo que el malayo. La filmación en Uzbekistán también es un desafío de 10 veces más pesado porque con un equipo pequeño y ubicaciones en movimiento también», dijo Steffi Zamora.

Aunque lleno de desafíos, Steffi se aseguró de que la película quisiera migrar muy a la ligera.

«Hay una escena romántica en el estilo de Romcom, pero también podemos aprender sobre un viaje o cambiar para una mejor dirección. El proceso de Alina cambia para mejor, también encuentra los desafíos», dijo.

Antes de la transmisión, la casa de producción de Sinemata Buana Kreasindo con Nadzira Shafa lanzó dos canciones originales sonoras (OST) de la película que quiero migrar, a saber, «quiero hijrah» y «Direction with You». Thia Ryna entregó a otro OST titulado «se convierte en mi historia».

La canción «Direction with You» se convirtió en la banda sonora principal porque tiene el mismo mensaje que el núcleo de la historia de la película, que representa el viaje de Alina. Esta canción es especial para Nadzira porque la creó mientras estaba en la fase de búsqueda de la identidad y experimentó ansiedad espiritual, incluso asistida por su difunto esposo, Ameer Azzikra.

Nadzira reveló que el mensaje principal de la canción «Direction with You» es un proceso de viaje a una mejor dirección en la vida. Mientras que la canción «Want To Hijrah» le dice la sinceridad y la sinceridad de alguien que está listo para dejar todo lo malo y buscar paz interior.

La canción «Direction with You» en sí envuelta en un magnífico arreglo de la orquesta, dando un significado más profundo cuando se escucha y resume el viaje del personaje principal de la película que quiero migrar.