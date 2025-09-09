Steffi Zamora anuncia niños embarazadas Nino Fernández, internautas: ¿Cuándo es el matrimonio?

VIVA – El mundo del entretenimiento del país está nuevamente animado con noticias felices e impactantes de parejas famosas Steffi Zamora Y Nino fernández. A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Steffi anunció que estaba embarazada del hijo de Nino Fernández.

Leer también: Película Want to Hijrah Show The Tumba of Imam Bukhari Uzbekistan, el lanzamiento oficial del trailer



Esta noticia está en el centro de atención pública, especialmente porque esta pareja nunca ha anunciado su estado de matrimonio oficialmente.

En la carga, Steffi compartió una serie de fotos de maternidad con su bulto de bebé con elegancia completa. En su declaración, expresó gratitud y felicidad por este regalo de embarazo.

Leer también: Según los informes, Nino Fernández está casado, Kimberly Ryder destacando el anillo usado por Steffi Zamora



«Nuestro pequeño milagro, nuestra mayor bendición (nuestro pequeño milagro, nuestro premio más hermoso)», escribió Steffi Zamora en Instagam, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

Esta carga se inundó inmediatamente con felicitaciones de otros artistas y fanáticos, aunque no unos pocos que expresaron curiosidad por el estado de la relación y cuando los dos se casaron.

Leer también: Matios de la boda, Nino Fernández listo para pinang Steffi Zamora?



«Dios mío, felices Steffi y Nino», comentó los internautas.

«¿Cuándo es el matrimonio?» preguntó los otros.

«Entonces, si no quieres que los internautas se equivoquen, sí, anunciaron el matrimonio. Así, de repente has estado embarazada a veces», dijo Netizen.

El viaje de amor de Steffi y Nino

La relación entre Steffi Zamora y Nino Fernández comenzó a ser una conversación desde finales de 2024, cuando se sospechaba que ambos celebraron la Navidad juntos, aunque no compartían fotos en un cuadro.

La sospecha pública se fortaleció cuando Steffi y Nino fueron atrapados en la cámara sentados junto a la boda de Luna Maya y Maxime Bouttier el 7 de mayo de 2025 en Bali. Este momento es un punto de inflexión cuando esta pareja se hace pública oficialmente como un par de amantes.

Nino luego subió una foto con Steffi en Instagram el 10 de mayo de 2025, felicitando a Luna y Maxime mientras mostraba su unión.

En julio de 2025, Steffi y Nino le robaron la atención nuevamente subiendo fotos con temática de bodas. Steffi parecía elegante con un largo vestido blanco, mientras que Nino llevaba un traje negro.

El anillo en el dedo anular de Steffi activó la especulación de compromiso, aunque ambos eligieron el silencio sobre el significado detrás de la sesión de fotos. El público era cada vez más curioso cuando Steffi y Nino tomaron vacaciones juntos en Italia en agosto de 2025, asistiendo a la boda de la hermana de Nino, Millane Fernández.

Steffi Zamora, una actriz de 24 años, es conocida a través de su papel en varias películas y telenovelas en el país. Comenzó su carrera como modelo antes de llegar al mundo de la actuación, y su nombre se está disparando cada vez más gracias a su encanto natural.

Mientras tanto, Nino Fernández, un actor de ascendencia alemán indonesio de 41 años, ha sido pobre en toda la industria del entretenimiento. Es conocido a través de sus papeles en la película de pantalla grande y anteriormente se casó con una actriz Hannah Al Rashid, que terminó en divorcio en 2023.

Hasta ahora, Steffi y Nino no han dado una declaración oficial sobre sus planes de boda. Sin embargo, la presencia del bebé que se espera parece ser un nuevo capítulo en su historia de amor llena de atención.