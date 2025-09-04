Stefano Sollima en la serie de asesinatos sexuales de Netflix ‘Monster of Florence’

El especialista en género italiano Stefano Sollima, mejor conocido por el arenoso éxito de la televisión «Gomorrah» y películas como «Sicario: Day of the Soldado» y «Sin remordimiento», pasó más de un año investigando el caso aún sin resolver en el corazón de su nuevo Netflix serie «El monstruo de Florencia«, Estrenado el jueves en Festival de Cine de Venecia.

El título del programa es el apodo dado al presunto asesino en serie, que cometió ocho asesinatos dobles en el transcurso de 17 años desde finales de la década de 1960 hasta mediados de los años 80, aprovechando las parejas estacionadas en automóviles en lugares aislados alrededor de Florencia. «The Monster» siempre usó la misma arma, una Beretta calibre 22.

La serie limitada de cuatro episodios, que cae en Netflix el 22 de octubre, se filmó en gran medida en Florencia y sus alrededores. Reune a Sollima con el escritor Leonardo Fasoli y el cineasta italiano de Ace Paolo Carnera, quienes Sollima trabajó en «Gomorra».

Sollima habló con Variedad En Venecia, sobre cómo abordó este material horrible y por qué eligió seguir varios hilos de investigación en el caso frío, comenzando con el conocido como el «protagonista sardiniano», generado por una pareja sardiniana que vive en la Toscana con problemas de infidelidad.

¿Qué te atrajo a este proyecto?

La historia en realidad me eligió. De todos los posibles proyectos que tenía, es el que más me sorprendió. Comencé a leer libros sobre el caso y, aunque era muy autorizado, todos tenían una falla: cada uno tenía su propia tesis y una realidad ligeramente doblada para apoyar su teoría. Entonces dije: «¡Dios mío, es una historia muy compleja! Pero debe contarse de una manera que no sea banal». Plantea el problema de, ¿cómo cuenta la historia de una investigación que abarca durante un largo período de tiempo y cómo cuenta esta historia sin adoptar una teoría?

Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea de usar la búsqueda del monstruo de Florencia como telón de fondo general, pero con un sospechoso diferente en cada episodio. Esto nos permitió evitar tener que elegir una teoría de investigación. Al hacerlo, pudimos abrazar todas las teorías y ampliar ligeramente la historia, que no es solo una pieza del crimen. Describir a los sospechosos individualmente nos permitió investigar la monstruosidad en un sentido más amplio, no solo el supuesto monstruo de Florencia, sino la monstruosidad que algunos de estos personajes mostraron en sus relaciones íntimas, relaciones familiares y amistades. De repente, nos dimos cuenta de que la historia se estaba volviendo mucho más amplia y no se centró tanto en la búsqueda del monstruo de Florencia, sino una investigación del hombre y cómo es portador del mal.

Una cosa que me llamó la atención es que el magistrado investigador, que es mujer, señala que la violencia está específicamente dirigida a las mujeres. Ese elemento parece ser parte de la narrativa más amplia, ¿estoy en lo cierto?

Absolutamente. Fue uno de los elementos que nos llamó la atención, porque si relee todos los documentos relacionados con el primer asesinato, notas el prejuicio que existía por parte de los investigadores. Encontraron a una mujer muerta con su amante, así que obviamente, ¿qué hicieron? Fueron a buscar otro amante, que es una forma de prejuicio que se convierte en su obsesión. Y así es como comienzan a perder otras piezas que tal vez podrían haber sido cruciales para resolver el caso. Además, la forma en que se encontraron los cuerpos fue emblemático. Hicimos una investigación realmente angustiosa, especialmente porque tuvimos que ver material que tal vez hubiera sido mejor sin ser visto. Sugirió que esta era una forma de violencia obviamente muy dirigida a las mujeres.

En comparación con «Gomorra», el tono en «Monster» es más restringido. Es un drama criminal meticulosamente investigado y una pieza de época, por supuesto. ¿Cómo estableciste este tono?

«Gomorrah» se inspiró en historias reales, pero tuvimos más libertad creativa porque los nombres de los personajes no eran reales. Aquí, tomamos una opción completamente opuesta, porque elegimos usar los nombres reales de los protagonistas. En el momento en que haga e implementa esa elección, ya no tiene espacio para la dramatización o la intervención creativa. La intervención creativa se reduce a simplemente decidir cómo organizar el material narrativamente. Tan paradójicamente, es como si tu propio enfoque te obligue a dar un paso atrás. En términos de la representación física de la violencia de los asesinatos, he visto fotos, algunas tomadas por científicos forenses, y realmente me dolió mirarlos. Obviamente tienes que enfrentar el problema de cómo organizar los asesinatos, ¿verdad? ¿Los conviertes en espectáculo? Estás escribiendo una historia de género, así que podría estar bien, ¿verdad? No. Absolutamente no, también, por respeto a las víctimas reales.

Entonces, ¿qué haces? Tienes que encontrar un compromiso, en el que cuenta lo que es estrictamente necesario para comprender la atmósfera de la historia. Quizás eso es parte de la moderación que sientes. Luego está la violencia representada en la exploración psicológica de los personajes, pero eso también es muy respetuoso con la historia original. No había necesidad de detenerse en los detalles, usando sangre y salpicaduras.

Un elemento común que «Monster» tiene con «Gomorrah» es que son filmados por el mismo director de fotografía, Paolo Carnera. ¿Qué tipo de notas le diste?

Formamos las imágenes a partir de algunos hechos básicos. Una es que nuestra historia tendría lugar en gran parte por la noche, lo que obviamente era una limitación en los términos de producción, especialmente para una audiencia de streamer. Así que tratamos de descubrir cómo mantener un enfoque fotográfico natural, pero sin hacerlo completamente negro, como lo hubiera sido en realidad. El monstruo golpeó las noches sin luna precisamente porque aprovechó la oscuridad prácticamente total. Así que comenzamos desde la oscuridad, y nos encontramos descubriendo cómo hacer que las escenas sean visibles con el estilo y la habilidad que tiene Paolo, a quien he conocido por años. Creo que es uno de los maestros de la cinematografía nocturna y la clase mundial. Somos un equipo bien probado y bien engrasado, por lo que ni siquiera necesitamos hablar tanto. Es bastante instintivo.