Steelers WR DK Metcalf destroza a los Browns después de la paliza

Acereros de Pittsburgh El receptor abierto DK Metcalf tuvo algunas palabras selectas para los Cleveland Browns en la victoria del domingo.

El AcererosLa victoria por 23-9 fue la primera vez que Metcalf probó la rivalidad de la AFC Norte luego de un canje fuera de temporada a Pittsburgh. Se divirtió durante la convincente victoria que conmovió al Acereros a 4-1 esta temporada.

«No quiero entrar en rivalidades divisionales ni nada de esa naturaleza. Pero quiero decir, fue divertido patear el marrones‘ (improperio) el domingo”, dijo Metcalf, por Chris Adamski del Pittsburgh Tribune-Review.

Metcalf tuvo algo de espacio para hablar después de una sólida actuación. Logró cuatro recepciones para 95 yardas y un touchdown contra el marrones.

El Acereros Ahora lidera la AFC Norte con un récord de 4-1. El bengalíes tienen marca de 2-4 pero juegan sin su mariscal de campo titular, Joe Burrow. El cuervos – que eran los favoritos de pretemporada en la división – han caído a 1-5, perdiendo sus dos últimos de manera convincente con el dos veces Jugador Más Valioso, Lamar Jackson, marginado. El marrones cayó a 1-5 después de su derrota ante los Steelers el domingo.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, también disparó contra los Browns

Metcalf no fue el único miembro de los Steelers que hizo sombra al marrones después del enfrentamiento. entrenador de los acereros Mike Tomlin también dejó claro sus sentimientos sobre el intercambio del mariscal de campo veterano Joe Flacco de Cleveland a los Bengals, necesitados de QB.

«Andrew Berry debe ser mucho más inteligente que yo o que nosotros» tomlin dijo«Porque no tiene sentido para mí cambiar a un mariscal de campo en el que piensas lo suficiente como para ser tu titular en el día inaugural por un oponente divisional que está sufriendo en esa área. Pero esos son sólo mis sentimientos personales».

El marrones Consiguieron una selección de quinta ronda a cambio de Flacco, a quien enviaron a la banca antes de la Semana 6 a favor del novato Dillon Gabriel. El bengalíesMientras tanto, adquirieron un mariscal de campo veterano que esperan pueda ayudar a estabilizar su ofensiva con Burrow fuera.

«Ciertamente tenía sentido desde la perspectiva de Cincinnati», dijo Tomlin. «Puede lanzar el balón y siempre ha sido capaz de hacerlo: fuerza y ​​precisión en el brazo, pasador anticipativo, movimiento fluido a través de progresiones. Ese siempre ha sido su juego».

Flacco tuvo marca de 1-3 como titular en Cleveland, pasando sólo 815 yardas, dos touchdowns y seis intercepciones.

Los Browns se tambalean tras la derrota ante los Steelers

El Los marrones tienen mayores problemas que un rival de división hablando alguna grosería. La ofensiva de Cleveland es un desastre y se ubica cerca del final de la clasificación. NFL en casi todas las categorías. El marrones No han anotado más de 17 puntos en 11 partidos consecutivos desde la temporada pasada.

Para que las cosas cambien para el marronesMuchas cosas tienen que cambiar… y rápidamente.

«Para nosotros, la atención se centra en ser mejores como ofensiva, y eso abarca muchas áreas diferentes». Stefanski dijo. «Sé que puedo ser mejor para este equipo de fútbol. Sé que ciertamente puedo ser mejor para esta ofensiva. Pero nuestro enfoque es asegurarnos de que todos hagamos nuestra parte para que esto funcione».

Los Browns tienen la oportunidad de encaminarse esta semana cuando reciban el 1-5. Delfines de Miami. Cleveland es favorito por 2,5 puntos para el enfrentamiento, según ESPN BET.