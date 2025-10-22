Steelers vistiendo uniforme alternativo Recuerdos de 1933 contra Packers

Será una edición emotiva e histórica de “Sunday Night Football” en la Semana 8 de la NFL, cuando el mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, se enfrente al Empacadores de Green Bay por primera vez en su histórica carrera.

Es la historia más importante de la liga al menos esta semana, y con Rodgers en el escenario nacional, no faltará cobertura. Cada movimiento que haga una vez que entre al campo quedará documentado en video o fotografía, y lo hará vistiendo un salvaje retroceso de los Steelers.

Como anunció el equipo antes de la temporada, los Steelers usarán sus uniformes de 1933 para la ocasión. Decir que se ven diferentes al uniforme de los Steelers que los fanáticos se han acostumbrado a ver durante décadas sería quedarse corto.

Verá, los Steelers se fundaron en 1933 y, por alguna razón, Pittsburgh seleccionó el 26 de octubre de 2025 como el momento para usar los retrocesos. El uniforme, según los Steelers, «celebra tanto los orígenes de la ciudad como el fútbol de los Steelers».

Estos son algunos de los elementos destacables de los uniformes:

Casco dorado mate: «Honrando una combinación de la historia del uniforme de los Steelers con la inspiración de las décadas de 1930 y 1960».

Rayas de jersey: «(llevar) el uniforme original del equipo a los estándares de la liga moderna».

Escudo de la ciudad: «… la piedra angular de esta camiseta histórica se encuentra en el pecho izquierdo en honor a la herencia del equipo y su conexión con Steel City».

Los pantalones también están diseñados para imitar el pantalones usados ​​por los Steelers de 1933.