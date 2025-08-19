Steelers será el anfitrión de WR Gabe Davis después del lanzamiento de Roc Taylor: Informe

El Pittsburgh Steelers se mudó del novato no reclutado Roc taylor los lunes. Pero el equipo puede encontrar rápidamente su reemplazo en veterano Gabe Davis.

Adam Schefter de ESPN informó Los Steelers recibirán a Davis para una visita el martes. Esta será la segunda vez que Davis estará en Pittsburgh desde principios de junio.

La segunda visita del veterano receptor viene el día después de que los Steelers hicieron varios movimientos de la lista, que incluyeron el lanzamiento de Taylor. SI en Jack Markowski de Steelers referido a Taylor como un «receptor abierto novato favorito de los fanáticos» que «tuvo una buena cantidad de publicidad que lo rodeaba».

Mike Defabo del atletismo informó Los Steelers también lanzaron apoyador Devin Harper y tackle defensivo Breiden fomentar los lunes. El equipo ya ha llenado las tres vacantes que provienen de sus lanzamientos.

También el lunes, los Steelers firmaron a la defensiva Vino Alexanderpargo largo Jake McQuaide y tackle ofensivo Perla juliana.

Davis pasó la temporada 2024 con el Jaguars de Jacksonville. Solo jugó 10 juegos debido a una lesión.

Pero mientras jugaba cuatro temporadas con el Bills de búfalo de 2020 a 23 Davis promediado 16.7 yardas por captura y anotaron 27 touchdowns en 64 juegos.

Steelers recibe a WR Gabe Davis nuevamente

Davis hecho Su primera visita a los Steelers el 4 de junio. Viajó a Pittsburgh pero no se fue con un contrato.

Durante la semana pasada, los expertos han sugerido Los Steelers todavía están interesados Al agregar otro veterano en exceso esta temporada baja. Davis visitando a Pittsburgh confirma esa narrativa.

Sin Taylor, los Steelers están bajos a Nueve receptores en su lista de 90 hombres. Seis de ellos parecen tener una gran oportunidad de hacer la lista, pero eso podría depender en gran medida de otras batallas de posición.

Última temporada baja, Davis firmado Un contrato de tres años y $ 39 millones para unirse a los Jaguars. Jacksonville lanzado él esta primavera con una «designación física fallida».

Davis sufrió un menisco desgarrado el 17 de noviembre y se perdió los últimos siete juegos de 2024.

Sin embargo, la lesión no explica toda la decepción de una temporada de Davis en Jacksonville. En 10 juegos Davis tenía Solo 20 recepciones para 239 yardas y dos touchdowns con los Jaguars. Promedió 12 yardas por captura.

En dos de sus cuatro temporadas con los Bills, Davis registró más de 17 yardas por recepción. Durante 2023, tuvo 45 atrapadas para 746 yardas, promediando 16.6 yardas por recepción y siete puntajes.

Steelers libera WR roc taylor en una gran cantidad de movimientos de la lista

Taylor parecía tener una oportunidad externa de hacer la lista de Pittsburgh debido a su fuerte obra este verano. Pero esa esperanza llegó a su fin el lunes.

El novato no reclutado tuvo dos atrapadas para 38 yardas en tres objetivos en su debut de pretemporada la semana pasada. Luego tuvo tres recepciones para 39 yardas el sábado durante la semana 2.

Markowski ve a Taylor como un candidato para aferrarse rápidamente a otro equipo de la NFL.

«Parado a 6’1 ″ y 213 libras con manos fuertes, no sería una sorpresa si se diera cuenta con otro equipo al ir a las exenciones». Nave Markowski.

Taylor jugó equipos de ofensiva y especial para los Steelers en las primeras dos semanas de la pretemporada. El tenía 163 capturas, 2,375 yardas y siete touchdowns en 44 juegos universitarios en Memphis.

Su mejor temporada universitaria llegó durante su temporada junior cuando tuvo 69 recepciones para 1,083 yardas. Promedió 15.7 yardas por captura.

Alexander y Pearl probablemente enfrentan largas probabilidades de hacer la lista de Pittsburgh. Tienen aproximadamente una semana antes del día de corte de la lista de la NFL.

Pero cada uno le dará a los Steelers una profundidad adicional en sus posiciones en la semana 3 de la pretemporada.

Los Steelers agregaron McQuaide poco después de que la información privilegiada Mark Kaboly reportara Snapper Long Pittsburgh Christian Kuntz sufrió un esternón roto.