Steelers saben demasiado para cambiar por la estrella de los Dolphins

Escuché algún bien Tyreek Hill rumores de intercambio últimamente? El Miami Dolphins Han tenido problemas con Hill volviendo al último juego de la temporada 2024 cuando dijo «Estoy fuera, hermano«, Y realmente no hubiera sido una sorpresa para nadie si fuera intercambiado por ahora﻿.

Pero, aquí nos dirigimos a la Semana 2 de la temporada de la NFL y Hill todavía está con los Dolphins. Fueron pisoteados 33-8 por el Daniel Jones-condujo Colts de Indianápolis Y el juego probablemente ni siquiera estaba tan cerca. Agregue el hecho de que Hill atrapó cuatro pases para 40 yardas y podrá ver hacia dónde podría dirigirse esto.

Tom Pelissero de la NFL Network fue al rico show de Eisen recientemente y dijo que no puede ver que Hill se mudara en el corto plazo.

«No prevé que los Dolphins intercambien Tyreek Hill a corto plazo por los Dolphins, salvo algún tipo de explosión, que hemos visto que suceden en torno a Tyreek en el pasado (con) comentarios posteriores al juego». Pelissero dijo. «No tengo la sensación de que estamos allí, porque el momento en que intercambiarían Tyreek Hill, esa es Miami agitando la bandera blanca … también tienes que tener en cuenta aquí: traer Tyreek Hill cambiaría ciertas dinámicas potencialmente en tu vestuario».

Los Miami Dolphins probablemente no cambiarán a Tyreek Hill con los Pittsburgh Steelers

De todos los rumores girando con respecto a Hill esta temporada baja, campamento de entrenamiento, temporada regular, etc., uno recientemente ha mencionado el Pittsburgh Steelers. Ya tienen dk metcalf y esperan mariscal de campo Aaron Rodgers puede construir sobre su cuatro rendimiento de touchdown contra el Jets de Nueva York.

¿Los Steelers harían un movimiento e intentarían obtener Hill? Hicieron un intercambio con los Dolphins a principios de este año, pero tal vez ese sea el problema según Pelissero.

«No veo a un equipo como los Steelers que traen en el período Tyreek Hill, para ser bastante franco», continuó Pelissero. «Nunca digas nunca, pero si algún equipo va a tener información privilegiada sobre dónde las cosas fueron de lado con Tyreek el año pasado, sería de un equipo que cambió por varios otros veteranos de los Dolphins en los últimos dos meses. Parece que sería difícil allí».

Los Miami Dolphins no cambiarán a Tyreek Hill en absoluto

Parece que podría no ser si los Dolphins intercambiarían Hill, ¿es más como quién lo querría? Hill gana un montón de dinero, su conjunto de habilidades está disminuyendo a los 31 años de edad (aunque todavía es súper rápido) y es un conocido Heaadache.

Adam Schefter de ESPN dice que Miami no tiene planes de intercambiar el receptor abierto mercurial en este momento, independientemente de quién sea el equipo.

«Pero hasta el sábado, las fuentes dijeron a Schefter, los Dolphins no han presentado ninguna consulta comercial sobre Hill, que se encuentra en el segundo año de un contrato reestructurado de tres años y $ 90 millones», «. ESPN escribe. «Los Dolphins ya ejercieron el bono de opción de $ 15.85 millones de Hill para esta temporada, dejando un salario base de $ 10 millones y $ 1.8 millones en bonos por juego».

Hill, como habrás adivinado, actúa como si no le importara demasiado.

«Realmente no presto atención a nada de eso», dijo Hill, cuando se le preguntó sobre el intercambio potencial. «Siento que el ruido es bueno: la adversidad es una oportunidad. Lo miro así».