Steelers recibe malas noticias en 2026 QB Clase: Analyst

El plan a largo plazo para el Pittsburgh Steelers En el quarterback parecía claro la primavera pasada. Los Steelers iban a intentar competir durante 2025 con Aaron Rodgers Detrás del centro. Después de eso, con toda probabilidad, el equipo centraría su atención en una solución a largo plazo con la clase QB 2026.

Eso inicialmente tenía mucho sentido. Durante la primavera, el draft Pundits argumentó que la clase de mariscal de campo 2026 era más fuerte que la disponible detrás del centro en 2025.

Sin embargo, a principios de esta temporada, los expertos han comenzado a preguntarse si ese será el caso en la hora del draft la próxima primavera.

Steve Palazzolo del equipo 33 argumentó durante una aparición en 93.7 The Fan en Pittsburgh el jueves que la clase de QB 2026 ha sido muy decepcionante para comenzar esta temporada.

«Sé que esto sucede todos los años. ‘Espera’ hasta el próximo año, hay siete primeros rondas ‘. Y luego ocurren los juegos de fútbol, ​​y no es el caso «, dijo Palazzolo, Via Steelers Depot.

«Arch Manning obviamente se ve horrible, probablemente regrese a Texas. Lanorris Sellers, Great Runner, aún necesita pulir su juego como lanzador. Podría volver a Carolina del Sur y está golpeado.

“Garrett Nussmeier no se ha visto bien en absoluto. John Mateer es interesante. [Fernando] Mendoza ha tenido un buen comienzo. Veremos esta semana contra Illinois «.

¿Plan de Steelers para la clase 2026 QB?

Con casi toda la temporada 2025 aún restante, nada está garantizado cuando se trata del draft de 2026. Ese es el caso por lo que queda con la NFL y las campañas universitarias.

Pero tiene mucho sentido que los Steelers estén en el mercado de mariscal de campo de primera ronda. Rodgers ha indicado previamente 2025 será su última temporada. Además, el Draft 2026 está en Pittsburgh. No hay un mejor libro de cuentos que comience a la carrera de un mariscal de campo que el equipo local que lo selecciona frente a la multitud local.

Sin embargo, Pittsburgh no ha celebrado una selección de primera ronda en la mitad superior de la ronda antes de un intercambio desde 2014. Suponiendo que ese sea el caso nuevamente en 2026, los Steelers podrían intercambiarse, pero probablemente no hasta la parte superior de la junta del draft.

Entonces, con toda probabilidad, necesitan que la clase QB 2026 sea profunda para tener una oportunidad realista de un prospecto de mariscal de campo de gran prestigio.

La clase 2026 se veía profunda antes de la temporada. Pero después de tres semanas de la temporada universitaria, los retornos de QB han sido pobres para cualquier franquicia que será en el mercado de mariscal de campo en el próximo draft.

«Todavía es temprano en la temporada universitaria con mucho tiempo para que las mejores perspectivas cambien las cosas, pero los primeros retornos no son buenos». escribió Ross McCorkle de Steelers Depot.

¿Podría Oklahoma QB John Mateer ser respuesta para Steelers?

Si hay buenas noticias para los Steelers, no todos los mejores prospectos proyectados de mariscal de campo se han desempeñado mal.

Mariscal de campo de Oklahoma John Mateer ha promediado 314.7 yardas aéreas por juego y 9 yardas por intento esta temporada. También tiene cinco touchdowns y tres intercepciones.

En el suelo, Mateer ha promediado 4.9 yardas por acarreo y ha alcanzado la zona de anotación cuatro veces.

Antes de que comenzara la temporada el 27 de agosto, Mike Renner de CBS Sports predijo Mateer para aterrizar con los Steelers En un borrador simulado de la NFL de 2026.

Esa proyección y la actuación de Mateer hacen del mariscal de campo de Oklahoma para ver a los fanáticos de los Steelers el resto del año. Pero si estará disponible cuando Pittsburgh tenga la oportunidad de redactar sigue siendo la mayor pregunta.

Los Steelers almacenaron selecciones de draft para 2026 esta temporada baja. Gracias a los oficios y las selecciones compensatorias, El equipo actualmente posee Nueve selecciones en las rondas 3-6.

Esas selecciones podrían ayudar a los Steelers a subir para un mariscal de campo como Mateer. En Renner’s Mock, el equipo consiguió el Signal-Caller de Oklahoma en el número 13 en general.

Pero si su stock continúa aumentando, Mateer podría convertirse en una selección de los 10 o incluso las 5 mejores. Nuevamente, para que los Steelers obtengan un mariscal de campo de calidad después del top 10 (suponiendo que no estén eligiendo entre los 10 primeros), tomará una clase de mariscal de campo profundo.

Si bien solo han pasado tres semanas, hay preocupaciones legítimas que la clase QB 2026 no será mucho más profunda que 2025.