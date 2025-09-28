Steelers realizan una llamada final en RB Jaylen Warren para la Semana 4

El Pittsburgh Steelers han tomado su última decisión de la semana 4 sobre el corredor veterano Jaylen Warren.

Los Steelers inicialmente enumerados Warren como limitado en la práctica, pero debido al descanso veterano el miércoles. Pero luego fue limitado en la práctica nuevamente el jueves y el viernes debido a una lesión en la rodilla.

Al ingresar el domingo, los Steelers enumeraron a Warren como cuestionable.

Warren comenzó los primeros tres juegos de la temporada 2025 en el campo de Bittsburgh. El recibió un récord personal de 18 acarreos contra el Patriotas de Nueva Inglaterra en la semana 3.

En el primer trimestre de ese enfrentamiento, Warren experimentó éxito y ayudó a los Steelers a saltar a una ventaja de 14 puntos contra Nueva Inglaterra. Pero Warren terminó el juego con solo 47 yardas por tierra, promedio 2.6 yardas por acarreo.

En los primeros tres juegos de esta temporada, Warren tiene 132 yardas por tierra mientras promedia 3.1 yardas por acarreo. Antes de esta temporada, poseía un promedio de 4.8 yardas por intento.

Warren también tiene 11 atrapadas para 142 yardas de recepción y un touchdown.

Los Steelers anunciaron su lista inactiva para el enfrentamiento de los Vikings a las 8 a.m. ET. El equipo lanzó la lista antes de lo habitual porque los dos equipos se enfrentan en Croke Park en Dublín, Irlanda, a las 2:30 p.m., hora local.

En el costo este, los Steelers y los vikingos comenzarán a las 9:20 a.m.

Los Steelers necesitan más de RB Jaylen Warren

Esta temporada baja, los Steelers permitieron al ex corredor inicial Najee Harris para partir en la agencia libre.

Mientras que los Steelers agregaron un corredor en el draft, se sintieron cómodos con Harris dejando en gran parte debido a Warren. Muchos expertos argumentaron que con más oportunidades, Warren podría convertirse en un líder en la NFL.

Warren lidera el campo de los Steelers, pero a principios de 2025, su eficiencia está sufriendo enormemente.