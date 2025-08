Steelers QB Will Howard sufre un gran revés de lesiones en el campamento

Aaron Rodgers es el mariscal de campo más importante en Pittsburgh Steelers Campamento de entrenamiento en 2025, pero la mayoría de los fanáticos probablemente tenían curiosidad por ver qué podría hacer el novato Howard durante la pretemporada antes de su reciente lesión en la mano.

Desafortunadamente, esa lesión, que fue reportado como menor Al principio, se ha convertido en un retroceso masivo para el reclamador de señal de primer año.

En la noche del 5 de agosto, NFL Network Insider Ian Rapoport proporcionó una actualización decepcionante sobre Howard’s Lesión, informes: «El novato de los Steelers, Will Howard, que golpeó su mano de lanzamiento en la práctica, sufrió un pequeño hueso fracturado en su mano, dicen las fuentes».

«Está teniendo pruebas adicionales, pero es probable que no se requiera cirugía», continuó Rapoport. Agregar: «Se espera que se pierda al menos 3 semanas, pero vendrá más información».

Después de esta noticia, los veteranos Steelers vencieron al reportero Mark Kaboly habló por Toda la base de fanáticos, transmitiendo la siguiente reacción: “Originalmente se creía que Will Howard estaba bien. Ahora fuera un mes. No pienses [the Steelers] estaban anticipando eso «.

Nadie estaba en la comunidad de Pittsburgh.

Will Howard probablemente se perderá cada salida de pretemporada de 2025 si los informes de lesiones son precisos

Si había un quarterback en la lista de los Steelers que realmente necesitaba jugar durante la pretemporada 2025, fue Howard. Pittsburgh solo cometió una selección de sexta ronda en el QB del estado de Ohio, por lo que no está garantizado un lugar en la lista de 53 hombres.

Además de eso, Howard está audicionando para 2026, hasta 2025, ya que los Steelers comienzan a formar un plan suelto para después de Aaron Rodgers ‘ jubilación esperada.

La amplia creencia es que Pittsburgh ha cargado suficiente capital de borrador para intercambiar o redactar un mariscal de campo en la ronda uno el próximo abril. No hace falta decir que eso no sería una buena noticia para Howard, quien rápidamente se convertiría en una idea de último momento en ese escenario.

Si Howard hubiera mostrado una promesa y potencial reales durante la pretemporada, tal vez los Steelers podrían haber reestructurado sus planes 2026 en torno a alguna combinación de él y Mason Rudolph. Ahora, hay muy pocas posibilidades de que el gerente general Omar Khan y el entrenador en jefe Mike Tomlin pusieran el futuro de la franquicia en manos de un joven inexperto que nunca ha aparecido en una excursión de pretemporada, y mucho menos un juego de temporada regular.

Y si Howard pierde las tres oportunidades de pretemporada, ya que este informe sugiere que lo hará, su única oportunidad real de ingresar a un juego después de eso serán lesiones tanto para Rodgers como para Rudolph, suponiendo que haga el equipo.

Las probabilidades de Howard de convertirse en el mariscal de campo de la franquicia de los Steelers se sintieron como un tiro largo antes de esta lesión. Ahora, las palabras para describirlo pueden ser «Pipe Dream».

Surge una nueva oportunidad para Skylar Thompson en el campamento de entrenamiento de Steelers

Si Howard está dejado de lado para el resto del campamento de entrenamiento y la pretemporada, será interesante ver si la oficina principal trae a otro mariscal de campo. Por ahora, acaba de surgir una gran oportunidad para el cuarto-stringer Skyles Thompson.

Debido a su edad, Rodgers probablemente no jugará demasiado durante la pretemporada, y los Steelers han visto lo que Rudolph puede hacer. Antes del martes, eso habría significado repeticiones adicionales para Howard y Thompson, pero ahora es solo lo último que queda.

El primer juego de pretemporada de Pittsburgh se acerca rápidamente el sábado 9 de agosto. Si Howard se descarta y Rodgers se sienta, la suposición sería que Rudolph y Thompson dividieron los Skb Snaps entre los dos.

Eso crea un escenario crítico para Thompson, ya que intenta ganar el papel de QB3 y un lugar en la lista de 53 hombres.