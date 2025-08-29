Steelers QB Aaron Rodgers rechazado por el receptor favorito de toda la vida

Pittsburgh Steelers Se sabe que el mariscal de campo Aaron Rodgers asume un papel activo en el reclutamiento de sus ex compañeros de equipo y amigos para jugar con él, incluidos varios que se unieron a él durante sus dos temporadas con los Jets de Nueva York.

Pero el futuro miembro del Salón de la Fama falló en su reciente intento de atraer a uno de sus objetivos favoritos a Pittsburgh, perdiendo ante un equipo de la NFC con la esperanza de regresar a la contienda del Super Bowl.

Aaron Rodgers rechazado por Márquez Valdes-scantling

Rodgers construyó una fuerte conexión con el receptor abierto Marquez Valdes-scantling durante sus temporadas con los Green Bay Packers, luego tuvo la oportunidad de reunirse esta semana después de un movimiento sorpresa. Valdes-scantling parecía dirigirse a un papel importante con los Seattle Seahawks, pero en su lugar fue liberado en los recortes de la lista final y se dirigió a la agencia libre.

Valdes-scantling decidió firmar con el equipo de práctica de los San Francisco 49ers, pero admitió que Rodgers le dio un fuerte lanzamiento para que se uniera a los Steelers.

«Me quería que volviera allí», dijo Valdés-Scantling a los periodistas el jueves, el jueves, a través del atlético.

Valdes-scantling admitió que estaba contemplando regresar a su quarterback desde hace mucho tiempo en Pittsburgh, pero finalmente decidió que los 49ers ofrecieron una mejor oportunidad profesional.

Después de un comienzo lento con los Buffalo Bills la temporada pasada que lo llevó a ser lanzado, Valdés-scantling terminó con los New Orleans Saints y el coordinador ofensivo Klint Kubiak. El hermano menor de Klint, Klay, es el coordinador ofensivo en San Francisco y Valdes-scantling pensó que sería una buena opción para él.

«Hay mucho arrastre con el sistema, poder entrar de inmediato y no tener que aprender un sistema completamente nuevo», dijo.

Valdes-scantling podría haber tenido una buena oportunidad en Pittsburgh gracias a su conexión desde hace mucho tiempo con Rodgers. El receptor veterano hizo 121 recepciones para 2,134 yardas con 13 touchdowns en sus 58 juegos de carrera con Rodgers.

Aaron Rodgers ganando respeto a sus compañeros de equipo

Aunque Rodgers esperó mucho tiempo antes de que finalmente decidiera firmar con los Steelers, ya se ha ganado a muchos de sus compañeros de equipo, incluidos algunos críticos vocales. La seguridad Deshon Elliott dijo inicialmente que Rodgers debería haberse quedado en la «casa de jubilación», pero dijo que se hizo con Rodgers una vez que se uniera al equipo.

«Cuando llegó aquí, nos comunicamos, hablamos, es una gran persona y un gran jugador de fútbol», dijo Elliott, Vía ESPN. «Lo respeto mucho. Le dije que lo respeto y me disculpé con él por las cosas que estaba diciendo sobre él. Honestamente, es un gran hombre y tiene un gran corazón, así que lo aprecio y es divertido como el infierno».

Rodgers ha sido intencional en la construcción de conexiones con sus compañeros de equipo, diciendo que trata de emparejarse con un jugador diferente cada vez que el equipo se estira.

«Eso es intencional», dijo Rodgers. «Me gusta tomar a alguien nuevo y solo conversar rápidamente con ellos. Muchas veces, donde siento que la expectativa es que los líderes tienen que ser [at] El frente de la línea, pero a veces para conducir correctamente, tienes que servir, y servir a veces implica estar en la parte posterior. A veces, cuando vuelves, puedes obtener una buena vista de lo que está sucediendo todo el tiempo, acercándose al equipo «.