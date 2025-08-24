Steelers predijo que renunciará a la selección del draft de 2025 en el corte de la lista de 53 hombres

El Pittsburgh Steelers He jugado su último juego de pretemporada de 2025, y ahora no queda nada en el camino de ellos y la lista de 53 hombres el 26 de agosto.

La mayor parte de la lista de 53 hombres se decidió mucho antes de esta semana, pero hay algunos puntos que se han reducido al cable. Uno de los cuales involucra una selección de draft de novato de 2025.

El 22 de agosto, Mike Defabo de The Athletic la lista inicial de la semana 1, y dejó la selección de la séptima ronda Carson Bruen Fuera en el apoyador interno. En cambio, tenía veteranos Cole Holcomb y Mark Robinson Haciendo el equipo detrás Reina de Patrick, Payton Wilsony Malik Harrison.

«Holcomb ingresó al campamento en la burbuja, pero ha ganado grandes elogios de la oficina principal y el cuerpo técnico», razonó Defabo. «La coordinadora defensiva Teryl Austin dijo que siente que los Steelers tienen tres ‘patrocinadores’ de tres bajos con Queen, Wilson y Holcomb, lo que te dice que ha solidificado su papel».

A partir de ahí, agregó que «Robinson probablemente recibe el visto bueno debido a equipos especiales, pero es uno de los jugadores justo en la franja».

Bruyer ha sido su competencia, pero Defabo no es el único que cree que la selección del draft de novato realmente no tendrá en cuenta la rotación del apoyador interno en 2025.

El reportero de los Steelers Beat Mark Kaboly reitera que Cole Holcomb y Malik Harrison servirán como la principal profundidad de ILB

Durante un Publicación de Bagbag el 20 de agostoEl veterano Steelers venció al reportero Mark Kaboly reiteró que Holcomb y Harrison serán la principal profundidad del apoyador interno detrás de Queen y Wilson.

«Respondiste tu pregunta [about the inside linebacker depth chart]Será Holcomb y luego Malik Harrison, quienes han sido excelentes para detener la carrera, pero han tenido problemas durante el mes pasado en cobertura ”, dijo Kaboly a un fanático.

«Estoy dispuesto a darle a Holcomb el beneficio de la duda en ese departamento (por ahora)», continuó. Concluyendo: «Debes recordar que Holcomb fue LB1 hace unos años, y es tan bueno».

Con Holcomb y Harrison retrocediendo a Queen y Wilson, los Steelers tienen un top bastante resistente en el corazón de su núcleo de apoyador. La pregunta es realmente si Bruyer ha hecho lo suficiente para vencer a Robinson por el quinto lugar, que es principalmente un papel especial de equipos.

De acuerdo a a encima de la gorraRobinson lleva un golpe de tope de poco más de $ 1.128 millones en 2025. Si los Steelers lo cortaran, arrojarían $ 1.1 millones en espacio de capitalización.

Comparando las actuaciones de pretemporada de Carson Bruyer y Mark Robinson antes del corte de la lista de 53 hombres de los Steelers

Utilizando el enfoque de fútbol profesional como guía estadística, es posible que Bruyer aún pueda vencer a Robinson por el último lugar en la lista.

Bruyer se clasificó mejor que Robinson en defensa y equipos especiales Este verano, según PFF.

Tanto Bruyer como Robinson fueron acreditados con 69 instantáneas defensivas durante la pretemporada, y Bruyer obtuvo una calificación más alta con 58.5 en comparación con 51.1. El novato obtuvo mejores calificaciones en todos los ámbitos en la defensa de la carrera, abordando, pase la cobertura de pase y pase, aunque ninguno de los dos fue muy bueno en este último.

En defensa, Bruyer registró 8 tacleadas totales, que incluyeron 4 paradas defensivas clave, y cero tacleadas perdidas. Mientras que Robinson registró 6 tacleadas totales, 2 paradas defensivas clave y 1 tackle perdido, así como un balón suelto forzado.

Cambiando al departamento de equipos especiales, Bruyer fue el mejor juego, según PFF.

El novato jugó un equipo 64 ST Snaps durante la pretemporada, obteniendo un grado de alta calidad de 79.9 (4 tacleadas de equipos especiales, 1 tackle perdido). Robinson fue mucho peor este verano, con una marca de 46.9, que incluía 1 tackle perdida y cero paradas.

¿Es posible Defabo y Kaboly predicen el corte de la lista de Steelers equivocado?