Steelers listados como aptos para dos candidatos comerciales de renombre de WR

El Acereros de Pittsburgh no han sido demasiado impresionantes y, a pesar de una mediocre diferencia de puntos, actualmente se encuentran en la cima de la AFC Norte. Un impulso en la fecha límite de cambios podría ser de gran ayuda para el equipo de Mike Tomlin.

Se podría discutir la semántica sobre si Pittsburgh está «todo adentro» esta temporada, pero contratar a Aaron Rodgers no es exactamente el movimiento que se hace pensando en el largo plazo. Con marca de 4-2 y con el resto de la división en peligro, esta podría ser la última mejor oportunidad de los Steelers de hacer una carrera profunda por un tiempo.

Eso los convierte en un equipo fascinante en el partido del 4 de noviembre. NFL fecha límite de cambios y un artículo intrigante de ESPN.com publicado el 22 de octubre enumera Pittsburgh como un posible lugar de aterrizaje para un par de receptores abiertos de renombre: Jaylen Waddle de Miami y Asaltantes de Las Vegas receptor Jakobi Meyers.

Steelers figuran como posibles opciones comerciales para Jaylen Waddle y Jakobi Meyers

En una historia que describe los 25 principales candidatos a cambios, Jeremy Fowler y Matt Bowen de ESPN enumeraron a Waddle (N° 2) y Meyers (N° 5) entre los mejores jugadores que podrían tener nuevas direcciones a mediados de noviembre.

Waddle todavía es una posibilidad remota. Fowler le dio un 10% de posibilidades de delfines trasladarlo antes de la fecha límite. Miami está dando vueltas alrededor del desagüe y el entrenador en jefe Mike McDaniel está en gran peligro de perder su trabajo. Sin embargo, Waddle acaba de firmar una extensión de tres años el año pasado.

“Esta es una situación similar a (Bengals de Cincinnati el corredor de borde Trey) Hendrickson; «El equipo no planea canjear al jugador, pero hay interés», escribió Fowler. «Si bien Miami podría verse tentado a canjear jugadores debido a su récord de 1-6, Waddle es un pilar de la ofensiva y se le deben $36,1 millones en efectivo durante 2025-26, algo razonable en el mercado actual de receptores de alto nivel».

Meyers, por otro lado, se siente mucho más propenso a mudarse. Necesita un nuevo acuerdo y ya ha solicitado (y confirmado públicamente varias veces) un intercambio.

«Varios ejecutivos me dijeron que creen que Las Vegas está abierta a un acuerdo, pero que no lo está comprando activamente», escribió Fowler. «Otro, sin embargo, cree que los Raiders preferirían esperar hasta después de la temporada para hacer cambios radicales, debido en parte a la presencia de Pete Carroll. El tipo de ofertas que lleguen durante las próximas dos semanas podría determinar el curso de acción aquí».

Planes informados de los Steelers para la fecha límite de cambios de la NFL

Pittsburgh normalmente no ha causado un gran revuelo en la fecha límite de cambios de la NFL, pero el gerente general Omar Khan no está en contra de las incorporaciones a mitad de temporada. El año pasado, los Steelers hicieron un canje por Jets de Nueva York El receptor Mike Williams, quien en gran medida no fue un factor en la recta final.

El escritor del Pittsburgh Post-Gazette, Gerry Dulac, cree Pittsburgh podría tomar un camino similar en 2025.

«Creo que si los ves buscar un receptor abierto, será el equivalente a lo que hicieron Mike Williams el año pasado», dijo Dulac en 102.5 WDVE el 20 de octubre. transcrito por SteelersDepot.com.

«… No creo que estén listos para presionar ningún tipo de botón para decir que necesitamos un segundo receptor abierto, el segundo receptor abierto, porque estás viendo lo que están haciendo con todos sus diferentes alas cerradas».

Rodgers ciertamente ha utilizado a Jonnu Smith (20 recepciones), Pat Freiermuth (13) y Darnell Washington (nueve) esta temporada. Quizás eso sea sostenible, pero agregar a alguien como Meyers (un receptor físico que puede servir como una opción intermedia) complementaría a Metcalf y le daría a Pittsburgh un elemento adicional a su ofensiva.