Steelers firmando a los antiguos peppers Jabrill de primera ronda: Informe

Con la semana 2 de la temporada 2025-26 de la NFL, la Pittsburgh Steelers Continúa agregando a su lista. Una lesión reciente está llevando al gerente general Omar Khan a traer una pieza experimentada.

De hecho, es una ex selección de primera ronda. Después de que Deshon Elliott caiga con una dolencia, Pittsburgh está firmando Pimientos jabrill. Ian Rapoport de NFL Media dio la noticia por primera vez.

Steelers agregue la profundidad de seguridad con la firma de pimientos jabrill

«Se espera que los ex Jabrill Peppers de los Patriots, un lanzamiento sorpresa después del día de corte, firme con los Steelers Per y Mike Garafolo». El tweet de Rapoport comenzó. Han acordado los términos «.

Mike Defabo, Steelers venció al escritor de la atlética, También confirmó las noticias. Cita a Pittsburgh como «dbs versátiles y codiciados» y agregando a alguien que «debería ayudar a corto y largo plazo».

Esta es una camioneta rara pero verdadera durante la temporada que no requiere capital comercial. Con una nueva defensa, la Patriotas de Nueva Inglaterra tomó la decisión de separarse de los pimientos el 29 de agosto. La selección general 25 en el Draft de la NFL 2017 permaneció en el mercado abierto durante más de una semana, y finalmente aterrizó con el entrenador en jefe Mike Tomlin y el coordinador defensivo Teryl Austin.

Peppers ahora se une a su cuarto equipo en su carrera de nueve años. Comenzó las cosas en la AFC North, jugando dos años con el Cleveland Browns. Luego pasó tres temporadas cada uno con el Gigantes de Nueva York y, posteriormente, los Patriots.

Ha hecho 99 apariciones en la temporada regular, con 85 de ellas. En esas salidas, cuenta con totales de carrera de 511 tacleadas (30 por pérdida), 35 pases rotos, 7 intercepciones, 6 balones sueltos forzados y 5.5 capturas.

Los Peppers jugaron solo seis juegos la temporada pasada. Estuvo activo desde las semanas 1-4, luego las semanas 13-15 (con una semana 14 adiós). Pasó una gran parte del año en la lista de eximidos del Comisionado, luego se fue de reserva lesionada en enero.

Esta historia se está actualizando.