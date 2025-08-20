Steelers dando a WR Roman Wilson amor duro: ‘Talento grande’

El Pittsburgh Steelers Se sometieron a muchos cambios durante la temporada baja. La transición al mariscal de campo Aaron Rodgers en mariscal de campo y Dk metcalf en el receptor abierto sirvió como ejemplos principales de eso.

Esta temporada baja creó una nueva oportunidad para casi todos. Jóvenes recursos Wilson romano está incluido, incluso con él siendo un jugador preexistente de la temporada pasada.

Una pizarra limpia es algo que Wilson necesita desesperadamente. También es lo que Rodgers y el entrenador en jefe Mike Tomlin dan al Michigan Wolverines Producto un amor duro en la pretemporada.

Aaron Rodgers y Mike Tomlin creen que Roman Wilson tiene una ventaja de ‘gran talento’

Solo lo hacen porque realmente creen en la ventaja de Wilson.

Aaron Rodgers dice que seguirá entrenando duro a Roman Wilson debido a su talento. «Vamos a entrenarlo duro. Es un gran talento, pero eso puede marcar la diferencia. Vamos a mantenerlo en un estándar de excelencia. Tiene la oportunidad de ser un gran talento en la liga». – Nick Farabaugh (@farabaughfb) 19 de agosto de 2025

Es difícil ver esto como cualquier cosa menos una rehacer la campaña debut de Wilson. Saliendo durante su temporada senior en Michigan, transportó 48 pases para 789 yardas y 12 touchdowns en el camino para ganar un campeonato nacional. Eso lo convirtió en una selección de tercera ronda de los Steelers, generando un montón de rumores en la temporada 2024-25 de la NFL.

Desafortunadamente, Wilson estaba detrás del proverbial de ocho bolas desde el principio. Sufrió un esguince de ANSTE para comenzar el campamento de entrenamiento, que lo detuvo durante semanas. Después de registrar las cinco instantáneas en su debut en la Semana 6, una dolencia en los isquiotibiales se acorta su temporada de novato.

Sin estadísticas como profesionales, Wilson tiene que demostrar su valía. Su entrenador en jefe es muy consciente de eso, por lo que está siendo entrenado tan duro.

«Está mejorando todos los días», dijo Tomlin. «No puedes sesgar los resultados de los detalles. Miras su juego esa noche, hizo un par de jugadas de salpicaduras, pero lo vamos a entrenar con fuerza. Su entrenador receptor, Arthur [Smith]Yo mismo en los detalles porque los detalles son lo que marcan la diferencia. A pesar de que tenía un par de grandes jugadas, hay lugar para mejorar allí. No diría nada si pensáramos que él era un tipo que podrías tirar, pero tiene la oportunidad de ser un gran talento. Entonces, lo mantendremos a un alto nivel. Estoy muy contento con la forma en que ha jugado, pero lo vamos a mantener un estándar de excelencia que es capaz de llegar.

Los Steelers esperan el desarrollo continuo de Wilson y Perfil atlético divertido Puede hacerle cobrar en su lado positivo en el segundo año.

¿Los Steelers tienen suficiente en el receptor abierto con la Semana 1 en el horizonte?

En dos juegos de pretemporada, Wilson tiene 4 atrapadas para 96 yardas. Ha sido un mes productivo para el estudiante de segundo año, y uno que debería encerrarlo en un lugar en la lista para el equipo sin duda. Otros como Metcalf y Calvin Austin III También se ajusta a esa facturación. Metcalf es la estrella del grupo, que busca recuperar la forma que alguna vez tuvo como miembro del Seattle Seahawks.

El resto de la sala del receptor de los Steelers es un rompecabezas interesante para resolver. Tres veteranos – Robert Woods, Scotty Miller y Ben Skowronek – están compitiendo con copias de seguridad como Lance McCutcheon y Brandon Johnson. Con toda probabilidad, puede ser el trío antes mencionado, todo lo que pasa a través de cortes de la lista. La experiencia de Miller y la versatilidad de Skowronek podrían darles la ventaja. La cantidad de bosque ha quedado en el tanque es una pregunta.

Es fácil ver que esta no es una habitación llena de estrellas. Los Steelers, tal como se construyen actualmente, están bancando el Metcalf que lleva la carga del receptor y uno (o ambos) de Wilson y Austin para estallar. Esa es una pendiente resbaladiza que tiene muchos clamores por una camioneta como Gabe Davis (quien ha sido vinculado al equipo a través de una visita).

Obtener un buen resultado de una opción interna como Wilson es la ruta más lógica. Sin embargo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, lo que Rodgers y Tomlin saben muy bien.