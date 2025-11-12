Steam Deck Maker Valve establecerá una nueva consola (resumen de noticias de juegos)

VálvulaEl fabricante de la popular consola de juegos portátil para PC Steam Deck, lanzará un nuevo hardware de videojuegos, Steam Machine, en 2026.

Steam Machine, una consola de juegos cúbica de 6 pulgadas diseñada para juegos estacionarios frente a la opción portátil Steam Deck, debutará el próximo año junto con el Steam Controller y el casco de realidad virtual Steam Frame.

«Con más de seis veces la potencia de Steam Deck, Steam Machine tiene el poder de reproducir toda tu biblioteca de Steam, incluidos tus títulos AAA favoritos», dice Valve. «Simplemente inicie sesión con su cuenta de Steam y toda su biblioteca estará allí».

Según Valve, los tres dispositivos «están optimizados para Steam y diseñados para que los jugadores aprovechen aún más su biblioteca de Steam».

Aún no se ha revelado el precio de los nuevos dispositivos, que ahora están disponibles para incluirlos en la lista de deseos en Steam.

Vea el anuncio de Valve sobre el nuevo hardware y accesorios de Steam Machine a continuación.

Vea más noticias sobre juegos de esta semana en el resumen a continuación.

NUEVOS LANZAMIENTOS

La aventura de ciencia ficción en primera persona y simulación inmersiva “Ambrosia Sky” debutó con el “Act One” del videojuego el lunes en PC a través de Steam y Epic Games Store. Los actos dos y tres del juego se lanzarán en 2026.

Según el desarrollador Soft Rains, «En ‘Ambrosia Sky’, los jugadores asumen el papel de Dalia, una científica de campo que pertenece a una orden enigmática en busca de la inmortalidad humana. Enviada a una colonia agrícola en los anillos exteriores de Saturno, un lugar que alguna vez llamó su hogar, lo encuentra abandonado e invadido por hongos hostiles. Aquellos que conocía ahora están muertos, desaparecidos o tal vez sean cómplices. Depende de Dalia limpiar la contaminación, descubrir la verdad y dejar descansar a los muertos».

En el primer acto, «Ambrosia Sky» «te lanza a un mundo alucinante de muerte, decadencia y lo que viene después. Armado con un rociador químico y un gancho de agarre, te enfrentarás a crecimientos alienígenas impredecibles en toda la colonia».

Mira el tráiler de lanzamiento de “Ambrosia Sky” a continuación.

REMOLQUES

Activision y Treyarch de Microsoft presentaron un nuevo tráiler de “Call of Duty: Black Ops 7” dirigido por Milo Ventimiglia antes del lanzamiento del juego el 14 de noviembre.

También se revelaron nuevos detalles sobre la campaña cooperativa del juego “Endgame”, que tiene lugar después de la conclusión de las primeras 11 misiones.

Según Xbox, «Endgame es la culminación de la historia, donde el mundo se abre completamente para 1-32 jugadores en equipos de hasta cuatro. Trabajando juntos en Avalon en una variedad de misiones, los jugadores ejercerán habilidades personalizadas y enfrentarán desafíos inesperados, poniendo a prueba todo lo que han dominado a lo largo de la historia».

FECHAS DE LANZAMIENTO

ProbablyMonsters anunció que una versión mejorada de su juego de acción tipo pícaro “Storm Lancers” se lanzará el 9 de diciembre en Nintendo Switch y para PC a través de Steam y Epic Games Store.

Según los desarrolladores del videojuego, “Esta versión de ‘Storm Lancers’ tendrá soporte HDR, se ejecutará a 60 cuadros por segundo y permitirá a los jugadores agruparse en línea a través de Nintendo GameShare y Steam Remote Play Together.

TECNOLOGÍA

Roblox ha puesto su producto de anuncios de vídeo recompensados ​​a disposición de “todos los creadores elegibles para anuncios” en el sitio web. El objetivo de este desarrollo es «proporcionar a nuestros desarrolladores una solución más predecible y fácil de implementar para aumentar sus ganancias y obtener más control sobre los ingresos publicitarios», según Roblox.

Además, Roblox ha lanzado una opción de autoservicio para su herramienta License Manager, que permite a cualquier titular de IP elegible (desde estudios importantes hasta marcas con IP registrada) ofrecer su IP para usar en la plataforma de juegos y brinda a cualquier creador elegible la oportunidad de postularse para adaptar una experiencia para usarla.

Según Roblox, desde el lanzamiento del Administrador de licencias Con los socios fundadores Lionsgate, Netflix, Sega y Kodansha en julio, los creadores presentaron más de 1500 solicitudes de licencia de la selección de IP disponibles.

«Lanzamos la plataforma de licencias para cambiar fundamentalmente la forma en que los titulares de propiedad intelectual y los creadores colaboran en la plataforma», dijo Greg Hartrell, director senior de productos, Creator Content Ecosystem en una publicación de blog. “Este nuevo sistema agiliza drásticamente un proceso de concesión de licencias de propiedad intelectual históricamente complejo, que anteriormente implicaba largas negociaciones y asociaciones restringidas a un grupo selecto de estudios.