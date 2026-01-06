Steam anuncia la lista de los mejores juegos de PC de 2025, Hollow Knight: Silksong se convierte en campeón

Jacarta – Plataformas de distribución juego digital Vapor anunció oficialmente la lista de juegos ordenador personal Best 2025 a través de los Steam Awards anuales. Este premio se otorga según la elección y los votos de la comunidad. jugador Steam en todo el mundo.

De los distintos títulos lanzados a lo largo de 2025, Hollow Knight: Silksong ganó el premio más prestigioso como Juego del año.

Hollow Knight: Silksong se convierte en el favorito de los jugadores

Hollow Knight: Silksong es una secuela del juego Hollow Knight desarrollado por Team Cherry. Este juego fue lanzado oficialmente el 4 de septiembre de 2025 e inmediatamente recibió una respuesta extraordinaria por parte de los jugadores. En Steam, el juego ha obtenido cientos de miles de críticas y la mayoría muy positivas.

El éxito de Silksong no puede separarse de su sólida calidad de juego, su extenso y detallado diseño mundial y su interesante historia. La combinación de acción rápida, exploración y desafío equilibrado hace que este juego sea popular tanto entre los jugadores antiguos como entre los recién llegados.

Reñida competencia en juegos de PC a lo largo de 2025

Además de Hollow Knight: Silksong, los Steam Awards 2025 también incluyeron muchos otros juegos que tuvieron un gran desempeño durante todo el año. Algunos de los títulos que fueron nominados y llamaron la atención incluyen Dispatch, Kingdom Come: Deliverance II, ARC Raiders y Clair Obscur: Expedition 33.

Se considera que estos juegos tienen sus propias ventajas, tanto en términos de historia, innovación en el juego, calidad visual y de audio.

Lista de ganadores en otras categorías

No sólo el premio principal, Steam también ofrece reconocimiento en otras categorías. Algunos ganadores notables incluyen:

– Dispatch logró un excelente juego con mucha historia gracias a la solidez de su narrativa y desarrollo de personajes.

– La mejor banda sonora fue otorgada a Clair Obscur: Expedition 33, que se consideró que tenía una buena música de fondo y apoyaba la atmósfera del juego.

– El juego más innovador lo ganó ARC Raiders por presentar un nuevo concepto de juego.

– El premio Labor of Love se otorgó nuevamente a Baldur’s Gate 3 como forma de agradecimiento por el apoyo a largo plazo del desarrollador a los jugadores.

Este premio muestra la diversidad de géneros y la creatividad de los desarrolladores de juegos a lo largo de 2025.

Reflejo de los gustos de la comunidad gamer

Los Steam Awards son conocidos como un evento que involucra completamente a la comunidad, porque los ganadores se determinan mediante la votación de los jugadores. Por lo tanto, los resultados de este premio a menudo se consideran un fiel reflejo de las preferencias de los jugadores de PC a nivel mundial.