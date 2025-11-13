Starz reestructura el negocio canadiense a partir de una empresa conjunta con Bell

Starz está reestructurando sus operaciones en Canadá a partir de una empresa conjunta con el gigante de medios canadiense medios de campana a un acuerdo de licencia de contenidos con la empresa.

«Hoy anunciamos un cambio estructural en nuestra operación canadiense», dijo el jueves el presidente y director ejecutivo de Starz, Jeffrety Hirsch, durante la última conferencia telefónica sobre resultados trimestrales de la compañía. «Estamos pasando de un modelo de empresa conjunta a un acuerdo de licencia de contenido estable y consistente con nuestro socio Bell Canadá. Bajo esta nueva estructura simplificada, el servicio de la marca Starz seguirá estando disponible en Canadá y Starz generará ingresos por licencias internacionales, mientras que Bell asumirá la responsabilidad operativa total en el territorio. Este enfoque es consistente con nuestra estrategia de poseer nuestro contenido y crear ingresos incrementales por licencias sin la necesidad de operar servicios internacionales directamente».

Como resultado de este cambio, a partir del próximo trimestre, Starz ya no informará de suscriptores canadienses.

Hirsch dice que este acuerdo, que se produce seis meses después de que Starz se convirtiera en una empresa independiente tras su escisión de Lionsgate, «contribuirá modestamente al OIBDA ajustado y al flujo de caja libre en el calendario 2026» y, junto con otras medidas, «nos ayudará en nuestro camino para alcanzar márgenes del 20% al salir del calendario 2028».

Este cambio en la relación con Bell se produce inmediatamente después de que Starz enfrentara una reciente «disputa de transporte en Canadá que resultó en la eliminación del canal lineal de la marca Starz de los paquetes de programación de un distribuidor».

Starz dice que terminó el tercer trimestre, que transcurrió de julio a septiembre, con 12,3 millones de suscriptores OTT en EE. UU., un aumento de 110.000 clientes. El total de suscriptores en Estados Unidos fue de 17,5 millones para Starz, una caída de 130.000.

Para el tercer trimestre, Wall Street pronosticó una pérdida de ganancias por acción (BPA) de 1,81 dólares sobre 321,4 millones de dólares en ingresos para Starz, según datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG. Starz informó una pérdida por acción de 3,15 dólares sobre 321 millones de dólares en ingresos.

(En la foto de arriba: “Outlander: Blood of My Blood” de Starz).