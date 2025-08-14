Starz Q2 Ingresos caída 8%, transmitiendo subshese después de Lionsgate Split

Starz Vio una caída del 8% en los ingresos para sus ganancias del 1 de abril al 30 de junio, informó el jueves la compañía de medios ahora Standalone.

Además, Starz terminó el período de tres meses con 12.2 millones de suscriptores de transmisión en los Estados Unidos, por debajo de 13.04 millones en el trimestre anterior, antes de su separación de Lionsgate.

Starz reportó una pérdida neta de $ 42.5 millones en $ 319.7 millones en ingresos para el trimestre.

«En los tres meses transcurridos desde que nos convertimos en una empresa pública independiente, hemos progresado significativamente para lograr nuestros objetivos financieros y operativos clave», dijo el presidente y CEO de Starz, Jeffrey Hirsch. «Nuestra estrategia de contenido continúa resonando con nuestra audiencia como las adiciones de suscriptores del estreno ‘Outlander: Blood of My Blood’ del pasado fin de semana pasado fue el tercero más alto para un estreno en la serie en la historia de Starz. flujo de fondos.»

Starz se separó oficialmente de Lionsgate después de un proceso de tres años el 7 de mayo, cuando las acciones de Starz comenzaron a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo «Strz».

En mayo, Starz informó ingresos totales de $ 330.6 millones Para su trimestre del 31 de marzo del 1 de enero (su cuarto trimestre para el año fiscal 2025), un 6,2%inferior y una pérdida operativa de $ 136.3 millones (en comparación con una pérdida operativa de $ 30.8 millones). Starz no informó las ganancias por acción para ese trimestre, señalando que comenzaría a informar EPS con el trimestre que finaliza el 30 de junio de 2025.

En ese momento, Starz dijo que había ganado 470,000 suscriptores de transmisión en el período, para llegar a 13.04 millones en general, mientras que los suscriptores totales cayeron 330,000 debido a la pérdida de un acuerdo de transporte de TV lineal de Starz en Canadá.

Más por venir …