Starlink penetra en Aceh Tamiang, 3 meses de Internet gratis

Jacarta – la puerta envió cuatro unidades enlace estelar a la aldea de Lubuk Sidup, distrito de Sekerak, Aceh Tamiang, Aceh.

Esta plataforma de criptoactivos colabora con el Equipo de Voluntarios Independientes y la Fundación Breaking the Chain Movement. La distribución de dispositivos Starlink fue realizada por un equipo de voluntarios del 26 al 30 de diciembre de 2025.

Vicepresidente Senior de Estrategia y Negocios Pintu Andy Putra fomenta la aceleración del restablecimiento de la conectividad de la red de Internet enviando cuatro unidades Starlink junto con tarifas de suscripción para los próximos tres meses.

«Nos estamos centrando en áreas donde anteriormente el acceso a Internet estaba cortado. Sin embargo, ahora se está recuperando gradualmente. Esperamos brindar grandes beneficios a los residentes de Aceh Tamiang al poder continuar conectados a la red de Internet para facilitar la comunicación con familiares, voluntarios y también con el gobierno», dijo, a través de un comunicado oficial, el sábado 3 de enero de 2026.

Como se sabe, ha habido inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que tuvieron un impacto directo en tres provincias de Sumatra, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Muchos accesos están paralizados, desde carreteras hasta canales de telecomunicaciones, incluida la red de internet.

«Se cree que los esfuerzos de cooperación mutua y trabajo conjunto de todas las partes, por pequeñas que sean, pueden acelerar la recuperación de este desastre. Queremos asumir esta carga de manera conjunta e invitar a todos los elementos de la sociedad a contribuir para una recuperación más rápida», explicó Andy.