Starfighter First Look lanzado como Amy Adams, Aaron Pierre se une al elenco

«Star Wars: Starfighter «ha saltado a Lightspeed. El director Shawn Levy y la estrella Ryan Gosling han comenzado la producción en el Reino Unido en la próxima entrada de Lucasfilm en la saga Space, con Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Iings se unen al elenco.

Para celebrar el anuncio, Lucasfilm lanzó una imagen de primer vistazo de Gosling y Gray posando frente a un Landspeeder que se asemeja al utilizado por Luke Skywalker en «Star Wars: A New Hope» de 1977.