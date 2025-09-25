Star fugas Starategi ‘limpia’ Indonesia

Yakarta, Viva – Después de que el banco se formó oficialmente que no es (Bank Bank) el 26 de febrero de 2025, PT Pegadaiano El más seriamente que trabaja en este sector.

La compañía fortalece su papel en la gestión del oro nacional al prepararse ecosistema oro integrado.

El jefe de la División de Marketing Pegada de PT, Yudi Sadono, dijo que los esfuerzos de Pegadain estaban en línea con el programa gubernamental a través del Ministerio de Asuntos Económicos de Coordinación, lo que alentaba la reorganización de los activos estratégicos de Indonesia, especialmente la minería de oro.

Yudi agregó, el papel de Pegadaiam no es solo un proveedor No es un banco justo. Junto con una serie de empresas estatales (bumn), Pegadaian puede participar activamente, comenzando desde el proceso río abajo Minería, comercio, a la monetización de oro.

«Con la existencia de un banco de oro, esperamos que la casa de empeño esté involucrada en la transmisión posterior del oro. A partir de la minería a sus actividades comerciales y monetiza, tendremos una institución oficial», dijo Yudi cuando se reunió en Yakarta el miércoles 24 de septiembre de 2025.

No solo eso, Pegadaian también tiene una nueva jerga como parte de la visión a largo plazo para 2045, a saber «, a saber»Empaque Indonesia. «La filosofía ilustra la determinación de la compañía de hacer el oro como un símbolo de prosperidad, así como el principal conductor para lograr el objetivo de oro indonesio.

Con esta estrategia, la casa de empeño es optimista de que puede ser una de las principales motocicletas para apoyar la transformación de la economía nacional. Se cree que la corriente posterior del oro no solo abre nuevas oportunidades de negocios, sino que también fortalece la resiliencia económica a largo plazo.

«En el futuro, el programa de Indonesia EMAS 2045 será cada vez más relevante para la contribución de Pegadaian. La compañía no solo se centra en el negocio de financiamiento e inversión, sino que también juega un papel activo en el desarrollo de ecosistemas de oro sostenibles», agregó.

Este paso estratégico al mismo tiempo enfatiza el compromiso de la casa de empeño para continuar innovando y proporcionar valor agregado a la comunidad. Uno de ellos es que el programa de fidelización es un período de Golden Storm I que dio premios atractivos a casi 450 ganadores.

El programa Golden Storm es una forma de aprecio de la compañía por los clientes que han sido leales para utilizar los servicios de una casa de empeño, tanto la inversión como el financiamiento. Además, como un programa de retención para mostrar que Red Plate Company no solo se centra en el desarrollo de actividades comerciales, sino que también proporciona beneficios al público.

Hasta 1,5 millones de clientes participaron en este programa de fidelización. Con un cupón de lotería total de aproximadamente 143 millones en el programa Golden Storm en el primer período de 2025.