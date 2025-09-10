Star Air reinicia vuelos anillados después de las actualizaciones de seguridad de la pista







El miércoles, el Air Star de la aerolínea regional dijo el miércoles que ha reanudado sus servicios de vuelo desde el aeropuerto Guru Gobind Singh Ji en Nanded, Maharashtra, que se suspendieron temporalmente después del regulador de seguridad DGCA Las preocupaciones marcadas sobre las operaciones de la pista el 22 de agosto.

Star Air es la única aerolínea programada que vuela desde el aeropuerto Nanded, que está bajo la administración del brazo de desarrollo del aeropuerto del gobierno de Maharashtra, MADC.

Las operaciones de vuelo en el aeropuerto habían sido suspendidas temporalmente durante los últimos 20 días después de que la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) marcó lapsos de seguridad durante una auditoría de rutina, dijo Star Air.

Debido a las medidas rápidas y coordinadas tomadas por la DGCA y Maharashtra Airport Development Company (MADC), se implementaron protocolos de seguridad integrales, incluida la reparación acelerada y el fortalecimiento de la pista en un tiempo récord para garantizar los más altos estándares de seguridad operativa, dijo la aerolínea.

«La DGCA ha demostrado una vez más su compromiso de garantizar la seguridad de la aviación en la India. Su intervención y vigilancia oportunas reflejan los puntos de referencia globales más altos para proteger tanto a los viajeros como a las aerolíneas», dijo el CEO de Star Air, Simran Singh Tiwana.

Star Airline opera 10 vuelos por día desde Fusilado Aeropuerto.

