Star Air lanza el servicio de vuelo Bengaluru – Indore -Gondia







Transportista regional Aire estrella El martes comenzó su servicio de vuelo inaugural a Gondia, conectando la ciudad del este de Maharashtra con Bengaluru a través de Indore, informó la agencia de noticias PTI.

El brazo de aviación del Grupo Sanjay Ghodawat, con sede en Kolhapur, operará el servicio tres veces por semana, los martes, miércoles y viernes, con un avión ERJ-175 ERJ-175 de 82 plazas en una configuración de dos clases de negocios y economía.

Con este lanzamiento, Star Air se ha convertido en la segunda aerolínea después Índigo Para proporcionar conectividad aérea regional de Gondia, un destacado distrito tribal en Maharashtra, informó PTI. Se espera que el nuevo servicio mejore las opciones de viaje en Maharashtra y adyacente a Madhya Pradesh.

El director del aeropuerto, Girishchandra Verma, dijo que, dependiendo de la respuesta del pasajero, se podría aumentar la frecuencia de los vuelos.

Indigo para comenzar los vuelos de Mumbai -Copenhague desde el 8 de octubre

Indigo anunció el martes que lanzará vuelos directos entre Mumbai y Copenhague, Dinamarca, a partir del 8 de octubre.

La aerolínea operará servicios tres veces a la semana en la ruta con Boeing 787-9 Dreamliner Aircraft, arrendado desde Norse Atlantic Airways, informó la agencia de noticias ANI. Con esta adición, Copenhague se convierte en el 44º Destino Internacional y 138 de Indigo.

Pasajeros En la ruta tendrá la opción de la clase económica o el producto comercial de Indigo, Indigostretch, con comidas calientes de cortesía, bebidas y acceso al entretenimiento a bordo que ofrece casi 300 horas de contenido.

Las reservas ahora están abiertas en el sitio web de Indigo, la aplicación móvil y los socios de viaje autorizados.

«Con la creciente demanda de viajes entre India y el norte de Europa, estamos encantados de conectar a Mumbai con Copenhague, marcando la entrada de Indigo en la región escandinava», dijo Pieter Elbers, director ejecutivo de Indigo.

Copenhague, una de las capitales más dinámicas del norte de Europa, sirve como un centro de cultura, innovación y comercio. Conocido por su estilo de vida dirigido por el diseño, rica historia y planificación de la ciudad sostenible, la ciudad también ofrece conexiones convenientes para Suecia, Noruega y la región escandinava mayor.

Para los viajeros indios, este enlace directo proporciona acceso eficiente a los nórdicos, al tiempo que fortalece el comercio, la educación y los lazos turísticos entre las dos regiones.

Los pasajeros que Flying Indigostretch disfrutarán de las piernas adicionales, los asientos reclinables, el registro prioritario y las comodidades premium, especialmente curadas para viajes de larga distancia, informó ANI.

Con su flota de más de 400 aviones, la aerolínea opera más de 2.200 vuelos diarios, conectando más de 90 destinos nacionales y 40 destinos internacionales. Indució 58 aviones en 2024 y atendió a más de 118 millones de clientes en 2024-25.

(Con entradas PTI y ANI)





Fuente