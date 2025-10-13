Stanley Tucci protagonizará la película de Heist ‘Masterplan’ para Prime Video

Stanley Tucci está listo para protagonizar junto Simona Tabasco (“El loto blanco«) y Victor Belmondo («Bardot»), en «Masterplan», una película de atracos internacionales dirigida por Thomas Vincent («Reacher»). La producción en inglés marca la primera película original franco-italiana de Prime Video.

El rodaje de “Masterplan” comienza hoy en localizaciones de Francia e Italia. Gaumont, el venerado estudio francés detrás de “Lupin”, está produciendo apropiadamente “Masterplan” con Amazon MGM Studios.

Tucci, que acaba de terminar el rodaje de “El diablo viste de Prada 2”, protagoniza “Masterplan” como un ladrón legendario que pone su mirada en la Mona Lisa, la pintura icónica de Leonardo da Vinci que se encuentra en el museo Le Louvre de París. Recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden: Chiara, una astuta experta italiana en ciberdelincuencia (interpretada por Tabasco, que estalló en la segunda temporada de “El loto blanco”) y Jay, un fanfarrón francés especialista en explosivos (interpretado por Belmondo), antes de revelar que son hermanos perdidos hace mucho tiempo y que él es su padre. «Arrojada a una reunión caótica que nunca pidieron, esta nueva familia debe aprender a trabajar junta y tratar de no matarse entre sí si quieren tener alguna oportunidad de llevar a cabo el atraco del siglo», se lee en la sinopsis.

Vincent, cuyo historial incluye las exitosas series «Bodyguard» y «Reacher», escribió «Masterplan» con David Wolstencroft, el guionista ganador del BAFTA de «Spooks» y «The Escape Artist». La historia es de Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, David Wolstencroft y Vincent. La película estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países.

En una entrevista con Variedad antes de mipcom, nicole morgantijefe de originales locales de Amazon MGM Studios en el sur de Europa, y Thomas Duboisjefe de originales locales de Amazon MGM Studios en Francia, dijo que “Masterplan” subraya su ambición conjunta de crear contenido del sur de Europa que alcance una escala global.

“Masterplan” aprovecha el atractivo del cada vez más popular género de atracos y alimenta el apetito por la comida escapista con su glamoroso telón de fondo; pero también hay una trama secundaria que gira en torno a la familia, que según Dubois «puede trascender las fronteras».

«La película está llena de giros y vueltas, pero Thomas Vincent también quería hacer una película sobre la familia y eso le da cierta profundidad», dice Dubois. Morganti, mientras tanto, se muestra optimista acerca de que Tabasco interprete a «una mujer increíble que es increíblemente inteligente».

Hablando de Tucci, Dubois dice que su nombre surgió al principio de la conversación para el papel del protagonista porque «necesitaban a alguien con muchos matices».

“Cuando empezamos a hablar sobre el casting con Thomas Vincent, Stanley Tucci fue uno de los primeros nombres en los que todos coincidimos porque pensamos: ‘Él es tan especial’. Y, afortunadamente, dijo que sí muy, muy rápidamente, después de leer el guión”, añade Dubois.

Aunque es un actor estadounidense, Tucci también es «uno de los mejores expertos de Italia y Francia», como el ladrón que interpreta en «Mastermind», dice Morganti, señalando que rodó parcialmente «Citadel» en Italia.

Morganti dice que “Masterplan” se basa en la larga tradición de coproducción entre Francia e Italia, así como en la floreciente reserva de talentos en esta parte de Europa.

«Tanto Thomas como yo estamos convencidos de que el sur de Europa tiene el potencial de convertirse en una incubadora de contenidos más globales y este proyecto nos da la posibilidad de mostrar cómo los productores y creadores franceses e italianos pueden realmente producir contenidos ambiciosos en inglés para el mundo», argumenta Morganti.

Thomas, por su parte, afirmó: “En Francia y en Italia tenemos conocimientos en la producción cinematográfica y televisiva y, uniendo nuestras capacidades creativas, sabemos que podemos acceder a un cierto nivel de producción y de ambición”, afirma Dubois. Desde un punto de vista industrial, la coproducción también permite a Prime Video «racionalizar el coste de un proyecto muy ambicioso», continúa.

Mientras que las coproducciones internacionales manejadas por varias emisoras a veces pueden conducir al llamado «pudín europeo», Dubois dice que él y Morganti se han asegurado de que el proyecto se sienta «orgánico y auténtico», en primer lugar «teniendo a Francia e Italia como personajes de la historia».

Como tal, el sabor internacional de “Masterplan” proviene en parte de su riqueza de ubicaciones, dice Dubois, citando Roma y París, así como el museo del Louvre. La participación de Gaumont, que tiene una sólida presencia en Francia e Italia, fue otro componente clave que aseguró que la película pareciera auténtica, dijo Dubois.

De hecho, Prime Video en Francia ha estado trabajando con Gaumont en varios títulos, como la reciente película de acción “Carjarkers” y el sincero drama “Once Upon My Mother” con Leila Bekhti y Jonathan Cohen. En Italia, Prime Video acaba de colaborar con Gaumont en una película navideña que se estrenará en noviembre, afirma Morganti.

Morganti dice que habrá más coproducciones en el futuro ya que «los productores locales se emocionaron cuando escucharon hablar de la primera película original franco-italiana en Prime Video».

El streamer ha avanzado con éxito en el espacio de habla inglesa en Italia con “Hotel Costiera”, protagonizado por el ex alumno de “Grey’s Anatomy”. jesse williams como un ex marine estadounidense mitad italiano. El espectáculo, que se desarrolla en un lujoso hotel en la costa de Positano, acaba de llegar No. 1 en Amazon Prime Video en EE. UU. durante el fin de semana.

«‘Hotel Costiera», dice Morganti, «muestra el nivel de ambición que tenemos en la creación de contenido en inglés del sur de Europa que resuene globalmente con un sabor diferente al que se hace en los EE. UU.» Otro programa candente en inglés en la cartera de Morganti en Prime Video es “Postales de Italia,”, una serie que actualmente se está filmando con la estrella de “Culpa Mia” Nicole Wallace y la directora Jessica Yu, cuyos créditos incluyen “Only Murders in the Building” y “The Morning Show”.