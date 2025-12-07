Stanley Tong sobre la reescritura de ‘Supercop’ y el trabajo con Jackie Chan

Hablando en una conversación en el Festival de Cine del Mar Rojo en Arabia Saudita, director y productor de Hong Kong Stanley Tong (“Rumble in the Bronx”) trazó la ruta improbable y llena de lesiones que lo llevó del trabajo de especialistas a una de las colaboraciones más importantes en Jackie ChanLa carrera de.

Tong empezó por el principio, recordando cómo entró por primera vez en la industria cinematográfica, no detrás de una cámara, sino directamente dentro de la acción. Después de conocer a Bruce Lee a los 11 años a través de su cuñado, un actor, Tong comenzó a entrenar en artes marciales y gimnasia antes de convertirse en especialista en 1980. “Me rompí los hombros, las costillas, la espalda y la rótula”, dijo. «No es un trabajo fácil. Me dieron muchos puntos. Mis tobillos se torcieron muchas veces en ambos lados».

Después de una grave lesión en el hombro, Tong dijo que su madre lo obligó a dejar el trabajo de especialistas por completo. “Ella dijo: ‘Stanley, consigue un nuevo trabajo’”, recordó. En cambio, siguió los consejos de pasar a roles de producción como una forma de aprender a hacer cine de adentro hacia afuera, comenzando con el supervisor de guión, lo que, según el veterano director, le permitió seguir «cada plano, cada escena, cada diálogo». Y añadió: «Estás ahí viendo cómo el director habla con el actor. Este es un consejo para cualquiera».

Tong silenciosamente continuó haciendo trabajos de especialistas para mantenerse mientras progresaba en casi todos los departamentos, incluido el asistente de dirección, guionista, director de producción y operador de cámara, antes de convertirse en coordinador de especialistas en 1986, el mismo año en que entrenó por primera vez a Michelle Yeoh.

Al reflexionar sobre sus ambiciones, Tong dijo que dirigir no siempre fue el objetivo inicial. «En Hong Kong en ese momento, un coordinador de especialistas era más poderoso que el director», dijo. «Tienes a todos los especialistas detrás de ti. Vas a todas partes y te sientes más seguro». Pero después de alcanzar ese puesto, se dio cuenta de que dirigir y, finalmente, producir era la única forma de darle forma completa a una película.

Esa comprensión preparó el escenario para un momento decisivo: recibir el guión de “Police Story 3: Supercop”, protagonizada por Chan. Tong recordó haber entrado a una reunión del estudio donde, en un solo día, conoció a Chan, a los ejecutivos del estudio y al distribuidor de la película. “Cuando vuelvo por la tarde, me dan el guión de ‘Police Story 3’”, dijo.

En cuanto a su colaboración con Chan, Tong admitió que estaba abrumado. “Dijeron: ‘Tú serás el director’, y yo dije: ‘¿Qué pasa con el equipo de Jackie?’ Dijeron: ‘No lo usaremos, solo tú’”, recordó. «No respondí durante cinco días. Estaba muy asustada».

Tong finalmente aceptó después de estudiar las películas de Chan y reconocer un problema fundamental con el guión existente, que se centraba en un robo con armas de fuego en las calles de Hong Kong. «No tenemos permiso para disparar armas en Hong Kong», dijo Tong. «La policía no bloqueará la carretera. El productor y el director de producción podrían ir a la cárcel».

Debido a que las entradas uno y dos de “Police Story” ya eran icónicas, Tong sintió que repetir el mismo enfoque sería inútil. «Si filmé ‘Police Story 3’ tal como está, no creo que pueda hacer nada mejor que eso», dijo. “Entonces le dije a mi jefe: ‘¿Puedo cambiar el guión?’ Fue valiente preguntar”.

Tong propuso trasladar la película a un lugar donde las autoridades permitieran helicópteros, acrobacias a gran escala y armas. «Jackie merecía tener la historia más importante», dijo. También presionó para elegir a Yeoh como un coprotagonista de acción real. «En las películas de Jackie, nunca has visto a la chica pelear», dijo Tong. «Así que hablé con Jackie. A Jackie le gustó la idea. Al jefe le gusta la idea». A partir de ahí, dijo Tong, la película fue reconstruida desde cero en torno a ese cambio.

La reescrita “Police Story 3: Supercop” se convirtió en un hito, lo que le valió a Chan su primer Premio de Cine de Hong Kong al mejor actor y le abrió puertas a nivel internacional. Mirando hacia atrás, Tong dijo que el impacto de la película no provino de su escala, sino de trabajar dentro de limitaciones. “Como cineasta, uno quiere hacer realidad los sueños”, dijo. «Pero hay que pensar en cómo superar todos estos obstáculos».