Stanley Kwan y Anthony Chen abordan proyectos del mercado de Hong Kong

El Hong Kong La Sociedad Internacional de Festivales de Cine (HKIFF) ha presentado la lista inicial de 17 proyectos en desarrollo seleccionados para la 24ª edición del Foro de Financiamiento de Cine de Hong Kong-Asia (HAF), que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong.

Los proyectos, actualmente en etapas de redacción de guiones y financiación, se presentarán como parte del Mercado de Proyectos de la Industria HKIFF, que se celebrará simultáneamente con el 30º Mercado Internacional de Cine y Televisión de Hong Kong. En las próximas semanas se anunciarán selecciones adicionales centradas en género, animación y proyectos en progreso.

HKIFFS recibió 414 presentaciones que abarcaban 38 países y regiones para el foro de este año, y las entradas asiáticas representaron el 82% del total. Las presentaciones procedieron de Bangladesh, Camboya, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kazajstán, Macao, China continental, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

La programación muestra talentos emergentes junto con figuras establecidas de la industria que actúan como productores. Se presentan nuevos directores, incluidos Sasha Chuk, Story Chen Jianying y Emma Kawawada, mientras que cineastas veteranos Stanley Kwan, Antonio Chen y Shiina Yasushi asumen roles de producción.

Entre los proyectos con sabor a Hong Kong, Chuk y Kwan se reúnen para “131” luego de su colaboración en “Fly Me to the Moon”, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2023. El drama sigue a dos masajistas y un trabajador de la construcción que navegan por su futuro entre Shenzhen y Hong Kong.

Vincci Cheuk, cuyo “Vital Signs” cerró el HKIFF 2023, forma equipo con el productor japonés Koga Shunsuke en “38.83”, una comedia intergeneracional que sigue el vínculo inesperado de una mujer de 38 años con su abuela de 83 años durante un viaje inevitable. Koga produjo “Small, Slow but Steady”, que se presentó en la Berlinale de 2022.

El guionista y director de series de televisión Cheung Wai-yu colabora con Peter Yam, productor de la película ganadora del premio Golden Horse “Sunny Side of the Street”, en la comedia dramática “Mama Mia Let Me Go!” El proyecto se centra en una joven que organiza un encuentro entre su madre y un joven novio para escapar de su restrictivo ambiente hogareño.

Chan Hing-kai produce “Forgetting She is She” de Guo Yu-tian, una narrativa que explora identidades en conflicto mientras una escritora confunde a su acosador con su hermano perdido y se enfrenta a un pasado que involucra un asesinato enterrado hace mucho tiempo.

Las entradas fantásticas y absurdas incluyen la parábola malayalam de Sanju Surendran “Pescadores de hombres”, que sigue a un banquero vegetariano indio cuya trascendental transformación comienza con una inexplicable obsesión por el pescado. “If on a Winter’s Night” de Surendran se proyectó en Busan en 2025.

Xu Jianming, cuyo corto “Crow” ganó el premio al Mejor Cortometraje de Imagen Real en Shanghai 2025, presenta “Have a Good Trip”, tejiendo siete historias extrañas a través de espeluznantes personajes de un pequeño pueblo, incluido un médico confinado en su clínica durante décadas y un hombre que afirma que en sus oídos habitan hormigas.

Ambientada en Xinjiang, “El vendedor de flores” de Emetjan Memet explora el mundo interior de un hombre deprimido mientras encuentros caprichosos con un vendedor de flores reavivan su deseo de vivir.

Los proyectos que examinan el amor y el duelo incluyen “Una gota en el mar”, producida por Zhang Fan para el director Xiao Baer, ​​radicado en París. Zhang produjo “Living the Land”, que ganó el Oso de Plata en la Berlinale 2025. La narración sigue a una mujer china emprendedora que viaja a Argelia para el funeral musulmán de su hermano y descubre aspectos de su vida previamente desconocidos.

El primer largometraje de Liza Diño e Ice Seguerra, “Flores funerarias”, se desarrolla enteramente durante el velorio de un patriarca político, donde su hija se enfrenta a hermanos y amantes distanciados en medio de un espectáculo público.

Takahashi Naoya de Toei Company produce “Life is Yours” de Emma Kawawada, una historia de venganza que presenta a una anciana limpiadora que planea reclamar su tierra robada en una estación de esquí de Niseko. “My Small Land” de Kawawada se presentó en la Berlinale de 2022.

Historia Chen Jianying, cuyo corto “The Water Murmurs” ganó la Palma de Oro de cortometrajes en Cannes 2022, dirige “My Phantom”, un viaje onírico a Kioto en el que una escritora china se encuentra con un hombre parecido a su difunto prometido, perdido el día de su boda.

La jefa del mercado cinematográfico de Tokio, Shiina Yasushi, produce “The Funeral March” de Fujita Naoya, que destaca a una mujer solitaria que roba el cadáver de su madre y se aventura en el paisaje nevado de Hokkaido para cumplir una promesa de entierro. “Confetti” de Fujita inauguró el Festival Internacional de Cine Digital de Skip City 2023.

Los proyectos con temas fronterizos incluyen el primer largometraje de Yuan Yuan, “Heading South”, producido por Wang Jing, que presenta a una niña mongol de 13 años dividida entre las raíces tradicionales y la cultura del baile K-pop. Wang produjo “Are You Lonesome Tonight?”, que se proyectó en Cannes 2021.

Anthony Chen, quien ganó la Cámara de Oro de Cannes por “Ilo Ilo”, produce “Somewhere in the South” de Tan Ce Ding, que se centra en un joven sin rumbo atrapado en una campaña política durante las elecciones parciales de una ciudad de Malasia.

“Stuck Like Babies” de Dastan Zhapar Ryskeldi sigue a un endurecido comandante kirguís que forma un vínculo poco probable con un compasivo médico tayiko después de descubrir a un bebé de nacionalidad desconocida en una tensa frontera. “Deal at the Border” de Ryskeldi se proyectó en Busan 2024.

Uchiyama Takuya, cuyo “Numb” ganó el Premio Especial del Jurado en Tokyo Filmex 2025, adapta la novela de Ryohei Machiya “The Blue Breaks”, retratando a un vagabundo japonés nacido gracias a una donación de esperma que gradualmente se reconecta con su entorno a través de encuentros con extraños y un antiguo amante.

“Vulnerable Observer” de Jiang Xiaoxuan sigue a una antropóloga que viaja a la región de Mongolia en busca de avances en sus investigaciones, sólo para cuestionar los motivos inicialmente amistosos de su guía local. Jiang ganó el premio HKIFF Firebird en 2024 por “Matar a un caballo mongol”.