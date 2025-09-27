Stampede en el Jefe de TVK Vijay’s Rally en Tn`s Karur; 10 muertos, confirma el ministro







Una multitud masiva en Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Jefe y actor de Vijay. campaña En el Karur de Tamil Nadu se volvió caótico el sábado por la noche, lo que resultó en una situación de estampida que dejó al menos a 10 personas muertas y varias heridas.

El ministro de Salud del Estado, Ma Subramanian, le dijo a Ani por teléfono que más de 10 personas fueron traídas al hospital. Agregó que el número exacto de víctimas se confirmará en breve.

Según los informes iniciales, varios asistentes se desmayaron durante el incidente, y algunos fueron trasladados a un cercano hospital para el tratamiento.

Las fuentes sugieren que el hacinamiento en el lugar provocó el pánico y la estampida posterior.

Tras la directiva del Ministro Principal MK Stalin, Dmk El secretario de distrito y ex ministro Senthil Balaji se dirigió inmediatamente al hospital para supervisar las medidas de alivio. El ministro de Salud del Estado, Ma Subramanian, también está en camino al hospital, donde están siendo tratados los heridos.

En una publicación sobre X, CM Stalin declaró: «Me puse en contacto con el ex ministro @V_Senthilbalaji, el Honorable Ministro @Subramanian_MA y al recaudador del distrito para proporcionar un tratamiento inmediato al público que se ha desmayado y haber sido ingresado en el hospital debido a la multitud».

Autoridades aún no han publicado una declaración oficial sobre el número de lesiones o el alcance del daño, y se esperan más detalles a medida que se desarrolla la situación.

