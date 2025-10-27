Stalin dice que el Congreso y el DMK están ahora en el mismo equipo para el progreso de la nación







Presidente gobernante del DMK y ministro principal de Tamil Nadu MK Stalin El lunes dijo que su partido y su aliado el Congreso tal vez alguna vez recorrieron caminos diferentes, pero ahora estaban del mismo lado en interés del país.

El jefe del DMK destacó sus relaciones cordiales con el líder de la oposición en el Lok Sabha Rahul Gandhi y dijo que el líder del Congreso lo trata como a un hermano mayor.

El CM habló en la ceremonia matrimonial del hijo de un líder del Congreso del distrito de Virudhunagar aquí.

«Es pertinente señalar que si bien DMK y la Congreso Recorrimos caminos diferentes en un momento dado, hoy, por el bienestar del país, por el crecimiento de Tamil Nadu y la unidad de la India, estamos en el mismo lado, viajando con ideas afines», dijo.

Dijo que no puede describir con palabras el amor mostrado por Rahul Gandhi.

«No me he dirigido a otros líderes políticos como a un hermano. Pero lo hago cada vez que me dirijo a Rahul Gandhi. La razón es que él me trata como a un hermano, a un hermano mayor».

«Siempre que habla conmigo, tanto por teléfono como en persona, me llama ‘mi querido hermano’. No puedo olvidar todas esas cosas», afirmó.

Esto no fue simplemente un amistad política pero había una «relación ideológica» que resonaba en todo el país, afirmó.

«Esperamos ese sentimiento de todos. Esta amistad continúa (entre los dos partidos) dando importancia al bienestar del país».

«El entendimiento entre estos dos movimientos políticos y la relación ideológica asegurarán el futuro de este país», dijo Stalin.

Exhortó a los recién casados ​​a llamar a los niños «hermosos nombres tamiles«.

