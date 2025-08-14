Srikandi Yakarta realiza un control médico gratuito para la conmemoración del 80º Día de la Independencia de Indonesia

JacartaVIVA -En conmemoración del 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia, Heroína Yakarta organiza actividades de chequeo médica y remedios de vegetales baratos en el East Pengadegan Rusunawa Yard, Pancoran, South Yakarta.

Srikandi Yakarta es uno de los grupos de voluntarios que están activos en ganar Pramono – Rano en las últimas elecciones de Yakarta,

La actividad asistió el presidente del Yakarta Srikandi Nena Syafrudin, Presidente del PDI -P DPP en el campo de la salud, Ribka Tjiptaning Proletariyati, líderes comunitarios y cientos de residentes de los residentes del piso.

«Interno inspección Esta salud gratuita hay 250 personas que se registran «, dijo Nena en su declaración, jueves 14 de agosto de 2025.



Srikandi Yakarta realiza un chequeo médico gratuito

Nena dijo que esta actividad era una forma tangible de llenar la independencia a través del trabajo social que tocó directamente las necesidades de los ciudadanos.

Nena también agradeció al sector de la salud del DPP PDI Perjuangan (PDIP) por poder continuar colaborando en actividades sociales.

«La salud es la capital principal para trabajar, y los alimentos nutritivos son la base. A través de los chequeos médicos, los residentes pueden descubrir sus condiciones de salud lo antes posible. A través del canal de vegetales barato, queremos ayudar a aliviar la carga de las compras mientras garantizan que se mantenga la nutrición familiar», dijo Nena.

«Los registrantes de controles de salud en nuestros registros son más personas mayores, tanto hombres como mujeres. En el examen de esta actividad, Srikandi Yakarta también posee un remedio de vegetales barato por valor de 5000 rupias», agregó Nena.

En la misma oportunidad, Ribka realmente apreció esta actividad. No imaginó que muchas personas vinieran y realizaran controles de salud en el evento realizado por Srikandi Yakarta.

«Fui a ser pesimista cuando era pesimista aquí, muchas personas vinieron por controles de salud gratuitos. Esto era Yakarta, cerca del palacio, sus servicios de salud también eran buenos. Pero aparentemente había cientos de presentes porque querían verificar su salud», dijo.

El propio Ribka declaró su compromiso si está en este control de salud

Encontraron pacientes con enfermedades graves y requieren tratamiento continuo.



Ilustración de chequeo médico

«He ordenado a los médicos de servicio en el examen esta vez, si habrá un hallazgo de enfermedades graves y requiere tratamiento

Sostenible, seremos acompañados. Ese es el compromiso del Partido de la Lucha demócrata indonesio, continúa moviéndose con el pueblo «, dijo.

Ribka espera que los cuadros y los administradores del partido en otras regiones puedan imitar la colaboración como esta.

«Entonces, los cuadros del partido junto con voluntarios no solo caen cuando el momento electoral electoral, sino sostenible como este. Continúe moviéndose con la gente», dijo.

Dijo que Srikandi era un personaje que era bueno en el tiro con arco y sabía qué hacer y que estaba en el blanco.

«Por lo tanto, es exactamente lo que hace Srikandi Yakarta. Quizás los residentes que vienen aquí tienen acceso a servicios de salud, pero si van a las instalaciones de salud, tiene que pagar el transporte, mientras que si viene aquí, no tiene el camino, por lo que es más

Barato «, concluyó.

Ribka evalúa que las actividades de Srikandi de Yakarta pueden continuar expandiéndose, dado que la condición de muchas personas es difícil porque experimentan despidos y despidos

desempleados.

«Veo que muchos pacientes tienen mi edad, los ancianos. Pero el entusiasmo es muy alto en seguir este evento. Espero que Srikandi continúe, más activo, más vinculados con las actividades de las personas y los gobiernos locales de apoyo», dijo.