¿Sri Mulyani se retiró o retiró del Ministro de Finanzas? Esta es la explicación del palacio

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto nombrar Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) reemplaza Sri Mulyani.
La inauguración de Purbaya cosechó un signo de interrogación si Sri Mulyani renunció o fue eliminado de la posición.
Relacionado con esto, el Ministro de Estado (MenseNeg), dijo Praseteto Hadi remodelación Sri Mulyani se llevó a cabo no por una carta de renuncia. Pero también desestimó que Sri Mulyani fue eliminado como ministro.
«Sí, no hacia atrás, no retirado», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.
«Entonces, el Presidente como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, por supuesto, todos entendemos que tiene prerrogativa. Entonces, en la evaluación, decidió hacer cambios en la formación», continuó.
Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente a Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. Purbaya reemplazó la figura de Sri Mulyani para ocupar el cargo de ministro.
La inauguración se llevó a cabo de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del período 2024-2029.
Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Purbaya como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas).
«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.
«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.
