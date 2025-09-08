¿Sri Mulyani se retiró o retiró del Ministro de Finanzas? Esta es la explicación del palacio

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto nombrar Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) reemplaza Sri Mulyani.

Leer también: Palacio niega a Budi Gunawan golpeado por la reorganización de la demostración de Gegara



La inauguración de Purbaya cosechó un signo de interrogación si Sri Mulyani renunció o fue eliminado de la posición.

Relacionado con esto, el Ministro de Estado (MenseNeg), dijo Praseteto Hadi remodelación Sri Mulyani se llevó a cabo no por una carta de renuncia. Pero también desestimó que Sri Mulyani fue eliminado como ministro.

Leer también: El ministro coordinador de Polkam vacío, Prabowo señaló inmediatamente al Ministro de AD Provisy



«Sí, no hacia atrás, no retirado», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Entonces, el Presidente como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, por supuesto, todos entendemos que tiene prerrogativa. Entonces, en la evaluación, decidió hacer cambios en la formación», continuó.

Leer también: Ferry Juliántono fue inaugurado oficialmente como Ministro de Cooperativas, reemplazando a Budi Arie



Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente a Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. Purbaya reemplazó la figura de Sri Mulyani para ocupar el cargo de ministro.

La inauguración se llevó a cabo de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del período 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Purbaya como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas).

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.