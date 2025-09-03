Sri Mulyani Impuesto de caballos de caballería libre para el TNI y el Ministerio de Defensa

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati eliminó la imposición del impuesto al valor agregado (PPN) caballo caballería y equipo de apoyo al Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa) y el ejército nacional indonesio (TNI).

La disposición está contenida en el número 61 del Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) de 2025 con respecto al impuesto al valor agregado sobre la presentación de ciertos animales especiales en forma de caballos y equipos de apoyo a cargo del gobierno del año fiscal 2025.

El reglamento estipula que el IVA pagadero por la rendición del caballo de caballería y su equipo de apoyo al Ministerio de Defensa y el TNI es asumido por el gobierno en un 100 por ciento.

La política considera la necesidad de apoyar la preparación de ciertos equipos especiales de defensa de animales, en forma de caballos y equipos de apoyo, que se considera que las instalaciones de IVA son transmitidas por el gobierno.

El IVA que se lleva a partir del PMK 61/2025 se promulga, es decir, el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

El PMK 61/2025 fue determinado por Sri Mulyani el 25 de agosto de 2025.

En detalle, el tipo de caballo de caballería y su equipo de soporte que incluye el objeto del IVA es soportado por el gobierno, son:

• Caballo de batallón de caballería

• Ceremonia de Sadia

• Ceremonia

• zapatos ceremoniales

• Fumar la ceremonia

• Antes del baile

• Caucho abdominal

• Metal Sangkdi

• Horseshoe

• Long Whip

• Worth Whip

• Sangguurdi Rope

• cama

• Martando

• Brongsong Tap

• Cerda de lazo

• Tal lazo Gerigi

• Control de metal

• Bañándose en Brongsong

• Guía de la cuerda

• Longitud de seguimiento

• Kerok/Roskam

• Cepillo de uñas

• Tal risa flon

• Suri tijeras

• peine de metal

• esmalte de uñas

• uñas de solapa de metal

• Tali Longsel Nilon

• tina

• Bebida de bañera

• Bolsa de equipo

• zapatos especiales de caballos

• Barco delantero trasero

• Protector de uñas de caballos

• Bolas de caballos para ceremonias

• Caballero

• Triángulo del cofre de caballo

• bolsa de estiércol de caballo

• Equipo de entrenamiento de ceremonia

• Un uniforme de ceremonia de jinete

• Suplementos especiales

• Medicina de caballos

• jaula portátil de caballería de caballos