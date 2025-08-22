Sri Mulyani Corrección del presupuesto de educación Rapbn 2026, para los maestros a los profesores hasta decenas de billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati corregido presupuesto educación En el borrador del presupuesto estatal (RAPBN) 2026. gurúProfesores y educadores del anterior RP178.7 billones a RP274.7 billones.

En el borrador del borrador del estado de la Secretaría del Estado y la Nota Financiera 2026, el viernes (8/15), Sri Mulyani explicó el presupuesto educativo para maestros, profesores y personal de educación fue RP178.7 billones. La diferencia radica en uno de ellos en la distribución de la asignación profesional docente (TPG) del aparato civil regional (ASN) de los RP68.7 billones anteriores a RP69 billones.

«El presupuesto educativo que disfruta directamente por profesores, maestros y educadores es RP274.7 billones», dijo Sri Mulyani en una reunión de trabajo con la Agencia de Presupuesto (Banggar) del Parlamento Indonesio en Yakarta, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Luego, la diferencia significativa se observa en el TPG de los funcionarios públicos (PNS), la asignación profesional para el profesor (TPD) de PNS y el salario de los educadores del anterior RP82.9 billones a RP120.3 billones. Mientras tanto, el TPG no PNS y el TPD no PNS siguen siendo los mismos que RP19.2 billones y RP3.2 billones cada uno.

Mientras tanto, el Director General de Presupuesto, Luky Alfirman, explicó que el cambio se debió a los componentes fijos que aún no se incluyeron en el cálculo en la conferencia de prensa de Dapbn y la nota financiera 2026.

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«El cálculo anterior no ha incluido todos los componentes del gasto de los empleados para los salarios y beneficios de los maestros, profesores y personal de educación en todas las regiones», dijo Luky.

El Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) asegura que el presupuesto educativo se mantenga para continuar cubriendo el 20 por ciento del presupuesto estatal. Para el proyecto de presupuesto estatal de 2026, el valor alcanza Rp757.8 billones.

Los detalles, gastos educativos distribuidos por transferencia a la región (TKD) de RP253.4 billones. Este gasto está destinado a asignaciones públicas/privadas de maestros, asistencia operativa escolar (BOS), asistencia operativa de educación infantil (BOP PAUD), Igualdad BOP, a ingresos adicionales para maestros.

El presupuesto distribuido a través de K/L es RP243.9 billones y gastado a través del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendiktiktistek), el Ministerio de Religión (Kemenag), el Ministerio de Obras Públicas (obras públicas) y el Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales).

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

La siguiente distribución es el programa de alimentación nutricional gratuita (MBG), que recibe RP223.6 billones del presupuesto educativo. La distribución de MBG a través de un puesto de compras educativo se dirige a 71.9 millones de estudiantes y estudiantes de toda Indonesia.

Finalmente, el gasto educativo también se asigna para la financiación de RP37 billones. Este financiamiento se distribuye a varios programas, como la beca para las instituciones de gestión de fondos de educación (LPDP) para 4,000 estudiantes, 452 investigaciones y 21 universidades de entidades legales (PTN BH) y 2 nuevos PTN BH.

El gasto financiero también se utiliza para el apoyo de 9 escuelas superiores y revitalización de 11,686 escuelas. (Hormiga)