Srdan Vuletic Talks ‘Otter’, Break de 17 años e industria cinematográfica de Bosnia

En la década entre finales de los 90 y mediados de la década de 2000, el director bosnio Srdan Voletic dirigió varias películas galardonadas como «Summer in the Golden Valley» y «It’s Hard to Be Nice», que se estrenó en festivales principales como Toronto y Berlín. Después de este último, el director no condujo un proyecto durante 17 años, regresando al cine el año pasado en un regreso bastante prolífico con «Gym» y ahora «Nutria«Que tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Sarajevo.

El drama de la mayoría de edad está adaptado de la historia corta de Stefan Bošković (también la guionista de la película) Hana (Maša Drašler), un tímido joven de 16 años que está enamorado del popular niño Mario (Savin Perišić). En la mañana de su primera fecha no oficial, se producirá un eclipse solar raro, y el padre de Hana muere, comenzando una cadena de eventos que verá al adolescente enfrentar no solo una avalancha de dolor sin procesar, sino también un gran dolor a manos de niños pequeños criados bajo ideales sexistas.

Hablando con Variedad Antes de Sarajevo, Vuletic dice que estaba «atrapado en la cárcel de películas» durante las casi dos décadas que precedieron a sus dos últimas películas. «Me di cuenta de que tenía que trabajar en cosas diferentes, y de una manera diferente. Fue un período realmente desafiante, pero las circunstancias alineadas para que todos estos proyectos aparecieran al mismo tiempo, y estoy muy contento de volver a trabajar».

El director agrega que algunos de los problemas que lo mantuvieron alejado de la dirección tienen que ver con la industria cinematográfica de Bosnia, y vulética dice que siente que los políticos tienen cineastas «en un estado de eutanasia prolongada».

«Es una situación muy extraña porque si hay un solo campo donde nuestro país es realmente exitoso, es cine», continúa. «Tenemos un Oscar, tenemos nominaciones, somos respetados, pero tenemos un gran problema en que los cineastas y los trabajadores del cine no pueden tener un diálogo abierto con el gobierno. Es algo fácilmente solucionable».

Zuletic dice que todavía hay una renuencia del gobierno a ofrecer dinero estatal a la realización de películas, una práctica ampliamente adoptada en toda Europa. «En Bosnia, incluso si obtienes fondos de cine nacionales, son muy pequeñas y la espera es muy larga. Queremos usar el festival para enfocar esta conversación y tener un diálogo real con el gobierno», dice, también destacando que uno de los principales temas es que Bosnia no tiene un centro de cine. «Todos los demás países de la antigua Yugoslavia tienen uno. Serbia, Montenegro y Eslovenia tienen centros de cine. Es increíble que aún no tengamos uno».

«Otter» (cortesía del Festival de Cine de Sarajevo)

Esta decepción con el apoyo nacional ofrecido en su país de origen hizo que la zulética sean aún más agradecidas de Montenegro, donde disparó «Otter». La película es una producción montenegrina, con un elenco montenegrino y una tripulación en gran parte nacional.

«Después de filmar la película, sigo diciendo a todos cómo la industria cinematográfica de Montenegro es mucho más saludable que la nuestra en Bosnia», señala el director. «Es posible que tengan menos autores, pero tienen visión y una estrategia, que ha funcionado muy bien durante la última década. En Montenegro, el estado y el Fondo de Cine en realidad siguen su proyecto desde una etapa de desarrollo temprano hasta la distribución, lo que marca una gran diferencia».

El cineasta destaca lo sorprendido que estaba por el nivel de talento de actuación en el país, recordando cómo esperaba que alrededor de 40 niños y niñas audiciaran para los roles principales, pero terminó teniendo más de 300 candidatos. «Durante las audiciones, aprendí que más de cien de ellos eran de esta organización llamada Space Space, donde los niños aprenden no solo a actuar sino a bailar y jugar. Montenegro es un país de 600,000 personas, y el nivel de infraestructura cultural que aleja a los niños de sus teléfonos celulares y al arte es increíble».

Zuletic es particularmente elogiado cuando se trata de Drašler, quien, según él, les permitió filmar la película «exactamente como la queríamos». Trabajar con no actores, agrega, no fue un problema en «nutria», y también permitió que la tripulación y el reparto construyan el nivel de confianza necesario para explorar problemas delicados como la muerte y el abuso sexual. Siguiendo el consejo de su productor, Zuletic incluyó a los padres del joven elenco desde el principio y los hizo conscientes de los temas de la película.

«Nuestro productor insistió en tener apoyo psicológico en el set, que funcionó más o menos como coordinador de intimidad», aclara. «Los padres también estaban allí desde los primeros ensayos y sabían lo que estábamos haciendo, porque a veces cuando envías un guión a los niños, no les dirán a los padres los detalles de la película, y no queríamos entrar en una situación en la que comenzamos a filmar y los padres solo nos dan cuenta y piensan que es demasiado para su hijo».

Cuando se le preguntó cómo se siente por delante del estreno mundial de la película en su país de origen, el director dice: «¿Honestamente? Estoy impaciente porque creo que hicimos una película muy interesante, emocionante y diferente, especialmente para esta región. Ahora estoy impaciente por ver cómo reaccionará el público y apenas puedo esperar a ver a las personas salir del cine y escuchar lo que tienen que decir».

«Otter» es producida por Ivan đurović de la película Artikulacija de Montenegro en coproducción con Daniele Segre de la película de Redibis de Italia, Katarina Prpić, Izazov 365 de Croacia, Fatmir Spahiju de las producciones de Buka de Kosovo e Ishak Jaliman de Bosnia de Bosnia de Bosnia. La película cuenta con el apoyo del Centro de Cine de Montenegro, el Ministerio de Cultura de Italia, el Centro Audiovisual Croata (HAVC), el Ministerio de Cultura y Deportes del Cantón de Sarajevo, la Fundación de Cine Sarajevo y el Centro de Cinematografía Kosovo.