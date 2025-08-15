Sra. Soroti Problemas, así que mira a la gente, las regalías reales de las regalías de los derechos de autor de la canción

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. dijo que el DPR prestó mucha atención con respecto a los problemas que la preocupación de la gente comenzó bloqueo Cuenta inactiva al problema realeza.

Leer también: PUAN: El DPR y el gobierno han completado 14 proyectos de ley



«Uno, manejar y resolver el problema de bloquear las cuentas latentes de PPATK», dijo Puan al dar un discurso en la sesión plenaria que abre el período de prueba I 2025-2026 en el edificio del Parlamento, Yakarta, el viernes.

El siguiente problema recibido por el parlamento indonesio está relacionado con el plan para controlar el área y la tierra descuidada por el estado.

Leer también: DPR recibe 5.642 quejas públicas en el último año





Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI

Luego, relacionado con la implementación del programa escolar popular y la evaluación de la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos.

Leer también: Aumentar el salario de los jueces al 280 por ciento, Prabowo dijo que los esfuerzos para hacer cumplir la ley y la justicia



Luego, la gobernanza de proporcionar ciertas asignaciones de posición funcional en ministerios/instituciones y en las regiones.

A continuación, el plan para cambiar el patrón de distribución de la asistencia social de su vida a cinco años.

Luego, relacionado con el temor de proteger los datos personales de los ciudadanos indonesios como parte del acuerdo de tarifa comercial.

La siguiente es la implementación de la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a la educación gratuita para los estudiantes de primaria y secundaria.

Siguiente con respecto a la sinergia del gobierno central y los gobiernos regionales en la implementación del Programa Estratégico Nacional (PSN).

Finalmente, relacionado con la implementación de las regalías de los derechos de autor de la canción.

Puan dijo que todavía había problemas de muchas personas que se transmitieron directamente al parlamento indonesio, tanto a través de las aspiraciones de los distritos electorales, las quejas públicas y los foros oficiales proporcionados por el DPR.

«Las esperanzas de la gente son claras, por lo que cada problema que enfrentan recibe atención y se puede resolver de inmediato a través de una política estatal receptiva», dijo.

Además, Puan reveló que durante el último año, el parlamento indonesio había recibido informes y quejas del público que alcanzaron los 5.642 informes.

Cada uno de estos informes, dijo, había sido seguido a través de la función de supervisión del parlamento indonesio al proporcionar recomendaciones a ser seguidas por el gobierno.

El parlamento indonesio celebró una sesión plenaria para la apertura del período de prueba de DPR para el año de la sesión 2025-2026 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes por la tarde.

En el caso de que el presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso estatal en el marco de la entrega de la introducción/declaración del Gobierno del Proyecto de Derecho (RUU) sobre el Presupuesto Estatal (APBN) del año fiscal 2026 junto con su Memorando Financiero.

A la agenda del juicio asistieron 473 miembros que cubrieron todas las facciones de DPR RI. El presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani, abrió y cerró el juicio.

En el caso de que los líderes de la institución y los ministros del gabinete rojo y blanco estuvieron presentes directamente en el edificio Nusantara. Algunos de ellos incluyen al comandante de TNI General Tni Agus Subiyanto, Jefe de Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo, Fiscal General St. Burhanuddin, Jefe de la Agencia de Auditoría Suprema, Isma Yatun, Ministro Coordinante de la Economía Airlangga Hartoarto, Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, Ministro Coordinador de Afectos Políticos y Afectos de Seguridad Gunawan, Ministro de Coordinación de Infrestructura y Desarrollo de la Agua de Desarrollo, Coordination, Coordination, Coordination, Coordination, Coordination, Coordination Yudhing Yudhishing Yudhing Yudhis. Ministro de desarrollo humano y cultura Pratikno. (Hormiga)