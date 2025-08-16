Sra. Midah ‘Madre del futuro’, Derechos de éxito Persija de Brasil

Domingo 17 de agosto de 2025 – 05:02 Wib

Yakarta, Viva -Un madre llamada Bu Midah se volvió viral en las redes sociales. Porque él puede predecir si Perseguidor Yakarta viene de Brasil.

Leer también: Declaración elegante Mauricio Souza después de que Persija mató a Persis



Apareció un viejo video de la Sra. Midah en un programa de televisión privado. Allí, parecía responder al origen de la pregunta del anfitrión: «¿De dónde viene el Persija Football Club?»

La Sra. Midah respondió inocentemente: «¡Brasil!»

Leer también: Terrible, Persija volvió a sonar en casa a Persis Solo



El anfitrión en el evento se rió espontáneamente. Porque todos saben que Persija es un club de Indonesia.

Sin embargo, resulta que ahora se ha convertido en una realidad. Esto se confirma por el video subido por Komika Adjis doaibu.

Leer también: ¡Mira aquí! Live Live Streaming Persis Solo vs Persija Yakarta en la Super League 2025/2026, Duel Hot Duel en Manahan



Persija en la Super League 2025/26 está dominada por jugadores y entrenadores brasileños.

El entrenador de Kemayoran Tiger, Mauricio Souza es de Brasil.

Luego, hay nueve jugadores de samba, a saber, Carlos Eduardo, Thales Lira, Gustavo Franca, Sousa, Alan Cardozo, Allano, Gustavo, Fabio Candidate y Maxwell.

Curiosamente, Bu Midah realmente apareció en el video del Doaibu.

«Es cierto que dije. Persija Mah de Brasil», dijo.