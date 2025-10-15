Square Eyes adquiere ‘The Kartli Kingdom’ antes del estreno mundial de IDFA

Punto de venta con sede en Viena Ojos cuadrados ha conseguido los derechos internacionales de “El reino de Kartli”, dirigida por Tamar Kalandadze y Julien Pebrel. La película se estrenará mundialmente en la Competencia Internacional del Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam (IDFA), que tendrá lugar del 13 al 23 de noviembre.

«Kartli» se refiere tanto al reino medieval de Georgia como a un sanatorio de Tbilisi que albergaba a refugiados de la guerra de la década de 1990 en Abjasia, que se suponía temporal pero que duraría 30 años. El edificio que se derrumbó se convirtió en un “país” recreado: una granja, un jardín, terrazas y habitaciones donde viejas cintas VHS reviven recuerdos de Abjasia, su paraíso perdido. A través de Tamuna, Irma y otros, la película revela el trauma del exiliado y su resiliencia compartida. Incluso si el tiempo parece congelado dentro de los muros de Kartli, nada permanece igual.

“Nuestra película narra la historia de una comunidad a través del refugio de Kartli: pasado, presente y futuro imaginado, aportando dulzura, violencia, tristeza, recuerdos y humor”, comentaron Kalandadze y Pebrel. «Estas capas de tiempo se fusionan en la edición, combinando imágenes y materiales sonoros. Los recuerdos, las palabras y los cuentos del pasado de Kartli dan forma a las vidas de sus habitantes, formando mitos fundacionales. Estas historias, como una corriente subterránea, resurgen durante las conversaciones, interrumpiendo las escenas que filmamos. Las imágenes de archivo añaden estallidos de memoria colectiva, mostrando el impacto de la guerra de 1992 en la comunidad».

«Nos encanta cómo la película nos permite vislumbrar el interior de los muros del sanatorio Kartli, donde la memoria colectiva de la guerra de 1992 en Abjasia y la vida actual de los residentes se mezclan en un documental conmovedor y poético», afirmó Wouter Jansen, director ejecutivo de Square Eyes. «La combinación de estas dos narrativas hace que la película sea una combinación perfecta para nuestro catálogo».

“El Reino de Kartli” está producida por Ketevan Kipiani para Sakdoc Film de Giorgia y Jean-Baptiste Bonnet para Habilis Productions en Francia. Square Eyes está a cargo de las ventas mundiales.