Sputters de la serie de videos principal de Daniel Dae Kim

¡Basado en el boom de Arash Amel! La novela gráfica de Studio del mismo nombre, escrita por Amel y Marguerite Bennett, y adaptada para televisión por Ken Woodruff y Steph Cha, Video principal‘s «Mariposa«Es un drama criminal retorcido sobre la familia, la traición y el espionaje global. Aunque la serie tiene todos los componentes que crean un thriller convincente, es más humo y espejos que el material arenoso impulsado por el personaje.

Ambientada en Seúl, Corea del Sur, la primera temporada de seis episodios sigue a David Jung (Naelel no es), un ex agente de inteligencia de los Estados Unidos que vive una vida tranquila después de fingir su propia muerte nueve años antes. Sin embargo, David no ha podido separarse por completo de su pasado, y cuando se entera de su hija ahora adulta Rebecca (Reina Hardesty) está en la ciudad, se obsesiona con fomentar una reunión entre ellos. Desafortunadamente, Rebecca ya no es el inocente joven adolescente que David una vez conoció. En cambio, se convierte en un agente sociópata talentoso, que trabaja para Caddis, una siniestra organización espía dirigida por el ex socio de David, Juno (Piper Perabo).

El abridor de «Butterfly» es atractivo. Los espectadores miran cómo David intenta interceder en la misión de Rebecca mientras derriba a un operativo ruso. Desafortunadamente, su reunión no va como esperaba. Sintiéndose profundamente traicionada y abandonada por David, la lealtad de Rebecca recae en el vicioso e intrigante Juno, la única familia que es conocida durante la última década. Sin embargo, alimentado por una profunda curiosidad y la relación que una vez compartieron, el dúo de padre/hija intenta avanzar. Se revelan secretos, los viejos traumas resurgen, y la pareja se da cuenta lentamente de que es imposible reavivar lo que una vez fue.

Cuando se trata de acción, «Butterfly» está llena de ella. En medio del diálogo relativamente escaso, cada episodio está repleto, repetidamente, con explosiones, persecuciones de automóviles, peleas con cuchillos, tiroteos y todo lo demás. Lamentablemente, si los espectadores buscan una narración robusta, no la encontrarán aquí. La historia general destaca a un padre lleno de culpa desesperado por volver a conectarse con la hija que ya no reconoce. Pero este componente de la serie se pierde en su ritmo vertiginoso. Dado que el programa se inclina casi únicamente a la acción, se pierden muchos de los ritmos emocionales de la historia. Puede haber sido más agudo si la historia hubiera sido contenida dentro de una película de dos horas de duración, eliminando gran parte del espacio vacío del programa.

Además, aunque Rebecca es buena en su oficio, dispuesto y ansioso por causar daño y caos, sus intensas heridas psicológicas nacidas del abandono de David no son convincentes ya que se presentan en la pantalla. Si bien su dolor y angustia están justificados, «Butterfly» no puede desempacar las raíces de su insensibilidad o incluso la conexión que ella y Juno han formado a lo largo de los años: la brecha entre la niña desconcertada y la fría y calculadora adulta Rebecca nunca se pone puente.

Aún así, el programa no es todo malo. Hay un par de giros intrigantes, y es lo suficientemente entretenido como para que el público se quede hasta el final, para ver si Rebecca y David realmente pueden reconstruir el vínculo que se cortó hace casi una década. Además, el escenario de Corea del Sur, que destaca ciudades menos vistas como Daegu y Pohang-Si, ofrece un elemento visual que rara vez se muestra en la pantalla, pero no se destaca mucho más. Además, aunque Kim y Perabo son sólidos en el programa, el resto del elenco parece menos asegurado en sus respectivos roles.

Al final, «Butterfly» no equivale a mucho. Si el público solo busca disfrutar de un impresionante telón de fondo coreano y observa algunos dispositivos y enfrentamientos salpicados, entonces el programa tiene todo eso en espadas. Sin embargo, muy poco más acecha más allá de la superficie. Es emocionante ver a Kim en el papel principal que ha merecido durante mucho tiempo, pero la serie no es lo suficientemente pesada como para mantener a los potentes y atormentados personajes que los fanáticos de los personajes podrían haber esperado experimentar.

«Butterfly» ahora se está transmitiendo en Video Prime.