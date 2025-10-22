¿’Springsteen’ y ‘Chainsaw Man’ destronarán a ‘Black Phone 2’?

Un puñado de nuevos lanzamientos tendrán como objetivo destronar”Teléfono negro 2”en la taquilla nacional.

Tres películas: la película biográfica musical de Disney y 20th Century Studios “Springsteen: Líbrame de la nada«El drama romántico de Paramount»lamentándote» y el título de anime con clasificación R de Sony «Hombre de motosierra«- están rastreando debuts en el rango de los 10 millones de dólares. Mientras tanto, el campeón del fin de semana pasado, la aterradora secuela de Universal y Blumhouse, «Black Phone 2», también apunta a recaudar entre 10 y 12 millones de dólares en su segunda entrega. Hasta ahora, «Black Phone» ha recaudado 27,3 millones de dólares a nivel nacional y 42,8 millones de dólares a nivel mundial. Salvo la llegada de un éxito inesperado, se perfila como otro aburrido fin de semana de octubre después de la Warner La secuela de Bros., “Mortal Kombat II”, se trasladó del 24 de octubre a mayo de 2026.

“Chainsaw Man” podría liderar el grupo con entre 11 y 15 millones de dólares, y los observadores de taquilla creen que tiene la mejor oportunidad entre los recién llegados de triunfar durante el fin de semana. Eso es porque el anime ha sido disfrutando de una buena racha teatral “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” de Sony debutó con una notable recaudación de 70 millones de dólares en septiembre. Adaptada de una popular serie de televisión, “Demon Slayer” se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia con 131 millones de dólares a nivel nacional y 659 millones de dólares en todo el mundo.

“Deliver Me From Nowhere”, protagonizada por el actor de “The Bear” Jeremy Allen White como el Jefe, proyecta un ingreso inicial de entre 8 y 12 millones de dólares en 3.400 salas norteamericanas. Se espera que la película recaude entre 8 y 10 millones de dólares en su debut internacional, para una recaudación mundial de entre 16 y 22 millones de dólares. Dirigido por Scott Cooper, el drama musical con un presupuesto de 55 millones de dólares se centra en un capítulo menos comercial en la sólida carrera de Springsteen, y narra la escritura de su álbum de 1982 «Nebraska». Si las estimaciones se mantienen, las ventas iniciales de entradas para “Springsteen” serían comparables a las de otra película biográfica musical reciente, “A Complete Unknown” de Searchlight, en la que Timothee Chalamet interpreta a Bob Dylan. Esa película se estrenó en diciembre pasado con 11,6 millones de dólares durante los tres días y disfrutó de su permanencia, ganando finalmente 75 millones de dólares a nivel nacional y 140 millones de dólares a nivel mundial.

“Regretting You” busca ganar entre 8 y 10 millones de dólares en 3.300 salas. Basada en la novela de 2019 de Colleen Hoover, la historia PG-13 sigue a una madre y una hija (Allison Williams y Mckenna Grace) que lidian con las consecuencias de un accidente devastador. Tiene un presupuesto de producción de 30 millones de dólares. “Regretting You” es la segunda novela de Hoover que recibe tratamiento en la pantalla grande. Su primero fue “It Ends With Us”, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni (quien también dirigió), que recaudó 50 millones de dólares y se convirtió en un gran éxito con 344 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 25 millones de dólares. (Además de volverse enormemente rentable para todas las partes, “It Ends With Us” también estado plagado por una serie de demandas interminables entre Lively y Baldoni, quienes siguen enredados en una batalla legal sobre acusaciones de un ambiente de trabajo hostil y una posterior campaña de difamación.) Los libros de Hoover “Verity” y “Reminders of Him” están siendo adaptados por otros estudios.

Los ingresos nacionales generales están sólo un 4% por delante de 2024 y más de un 20% por detrás de los tiempos anteriores a la pandemia, según Comscore. La asistencia al cine debería recibir un impulso el próximo fin de semana cuando Netflix relanze “Kpop Demon Hunters” para proyecciones de canto con temática de Halloween. Pero la asistencia no será constante hasta más adelante en el otoño, cuando la aventura extraterrestre de Disney «Predator: Badlands», la tercera secuela de Lionsgate «Now You See Me: Now You Don’t», la adaptación musical de Universal «Wicked: For Good» y la secuela animada de Disney «Zootopia 2» lleguen a los cines.