‘Springsteen’ lidera la taquilla del Reino Unido e Irlanda

«Disney»Springsteen: Líbrame de la nada”debutó en el puesto número uno en el Reino Unido e Irlanda con £1,3 millones (USD 1,75 millones), según Comscore.

El retrato de Bruce Springsteen se lanzó por poco antes que el de Paramount.lamentándote”, que abrió en el puesto número 2 con 1,71 millones de dólares, mientras que la película de anime de Sony Pictures “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” se ubicó en el puesto 3 con 1,4 millones de dólares.

Universal ocupó dos lugares en el medio de la lista: el título familiar “Gabby’s Dollhouse: The Movie” descendió al puesto número 4 con $1,1 millones para un total acumulado de $4,3 millones, y la secuela de terror “The Black Phone 2” se ubicó en el puesto número 5 con $842,806, alcanzando $3,1 millones hasta la fecha.

Más abajo, “I Swear” de Studiocanal ocupó el puesto número 6 con $792,645, mientras que Warner Bros. “One Battle After Another” ocupó el puesto número 7 con 644.540 dólares, elevando su acumulado a 14,2 millones de dólares. “Pets On A Train” de Altitude Film Distribution quedó en el puesto 8 con 593.370 dólares.

«Tron: Ares» de Disney ocupó el puesto número 9 con $512.674 para un total de 5,5 millones de dólares, y «Roofman» de Paramount completó el Top 10 con $410.052, alcanzando $1,8 millones.

Con programación adyacente a Halloween y una combinación de eventos musicales, reposiciones y amplios lanzamientos comerciales, la próxima programación de la semana en el Reino Unido e Irlanda ofrece una combinación ecléctica para el público.

La semana comienza el martes 28 de octubre con el título del concierto de Trafalgar Releasing, “Depeche Mode: M”, un lanzamiento de una sola noche. El miércoles trae una mezcla de deporte y suspenso: Altitude presenta “Kenny Dalglish”, el perfil de Asif Kapadia del ícono del fútbol, ​​al tiempo que lanza “Shelby Oaks”, el thriller de terror de Chris Stuckmann sobre una desaparición de décadas.

El jueves ofrece un sabor diferente con “Bat Out of Hell – The Musical”, una captura de pantalla de la producción teatral de rock, a través de CinemaLive.

El viernes 31 de octubre se producen las mayores llegadas. Universal lidera con “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, que se estrena en más de 300 pantallas. El estudio también lanza una reedición del 40 aniversario de “Regreso al futuro”. El público artístico podrá disfrutar de “Kontinental ’25” de Radu Jude, que se estrena a través de Sovereign en más de 25 pantallas. “Relay” de David Mackenzie, protagonizada por Riz Ahmed, Lily James y Sam Worthington, también llega a más de 300 sitios.

Hay una mayor diversidad en todo el encuadre, con la película en punjabi “Ikk Kudi” (Moviegoers Entertainment), otro título punjabi “Madhaniyan” y la versión compuesta de la exitosa franquicia “Baahubali: The Epic” (ambas de Bakrania Media), Curzon trae la aclamada “Palestine 36”, mientras que “KPop Demon Hunters (A)” de Netflix Sing-Along Event)”, que se estrena en más de 100 pantallas y continúa el exitoso fenómeno.