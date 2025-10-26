‘Springsteen’ fracasa en el extranjero, ‘Black Phone 2’ alcanza los 80 millones de dólares

Bruce Springsteen es uno de los nombres más importantes de la música, pero su popularidad mundial no se tradujo exactamente en la taquilla.

“Springsteen: Líbrame de la nada«, una película biográfica musical sobre la realización de su querido álbum solista acústico de 1982, «Nebraska», está fracasando con 7 millones de dólares en la taquilla internacional y 16,1 millones de dólares a nivel mundial. Los analistas sugieren que la película está pasando apuros porque, a diferencia de, por ejemplo, «Bohemian Rhapsody» y «Rocketman», que eran miradas integrales y placenteras de la Reina y Elton John, «Deliver Me From Nowhere» se centra en uno, menos capítulo comercial en la expansiva carrera de Springsteen que abarca una década.

20th Century Studios de Disney respalda la película con un presupuesto de 55 millones de dólares, protagonizada por Jeremy Allen White como el Jefe y dirigida por Scott Cooper. Los principales mercados en su debut incluyen el Reino Unido con 1,6 millones de dólares, Alemania con 1 millón de dólares e Italia con 800.000 dólares. “Deliver Me From Nowhere” aún no se ha estrenado en el 20% de los territorios de ultramar como Brasil, Japón y Corea.

En las listas internacionales, “Springsteen” llegó detrás del drama romántico de Paramount “lamentándote.” La película PG-13, adaptada de la novela más vendida de Colleen Hoover, se lanzó con 10 millones de dólares en 43 mercados. La película tuvo un rendimiento superior en Norteamérica con 12,8 millones de dólares, lo que eleva su recaudación global de tres días a 22,85 millones de dólares. “Regretting You”, protagonizada por Allison Williams y Mckenna Grace como una madre y una hija que luchan contra las consecuencias de un devastador accidente, es la segunda adaptación de Hoover a la pantalla. tras el éxito sorpresa de 2024 “It Ends With Us”. Otros dos libros del autor, “Verity” y “Reminders of Him”, son objeto de películas en Amazon MGM y Universal.

Mientras tanto, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” continuó dominando la taquilla internacional, sumando 14,7 millones de dólares y expandiéndose a 46 mercados en total. La película con clasificación R, secuela de la popular serie de televisión manga, se proyecta desde hace semanas en Japón y otros países asiáticos y acaba de superar la marca de los 100 millones de dólares. “Chainsaw Man” encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana con 17,2 millones de dólares y hasta ahora ha recaudado 108 millones de dólares en todo el mundo. Es la segunda victoria consecutiva para Crunchyroll de Sony después del éxito de septiembre “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, que se erige como la película de anime más taquillera de todos los tiempos con 666,8 millones de dólares a nivel mundial.

En otro hito, “Black Phone 2” puede contar como ganador comercial para Blumhouse después de un año teatral difícil para el imperio del terror de bajo presupuesto. La aterradora secuela sumó 10 millones de dólares en el extranjero en su segundo fin de semana de estreno, lo que elevó las ventas de entradas a 31,3 millones de dólares a nivel internacional y 80,4 millones de dólares a nivel mundial. Universal distribuyó la película, que costó 30 millones de dólares. «Black Phone 2» se convirtió fácilmente en el estreno más taquillero del año de Blumhouse porque sus otros estrenos recientes – «Wolf Man» de enero (34 millones de dólares), «The Woman in the Yard» de marzo (23 millones de dólares), «Drop» de abril (28 millones de dólares) y «M3GAN 2.0» de junio (39 millones de dólares) – se estancaron en los cines. La secuela de este diciembre, «Five Nights at Freddy’s 2», debería también ayudar a restaurar la empresa fortunas.

Por otra parte, la película de ciencia ficción de Disney “Tron: Ares” recaudó 6,3 millones de dólares en 52 territorios en su tercer fin de semana en los cines. Hasta ahora, la secuela de gran presupuesto ha recaudado 60 millones de dólares en el extranjero y 123,4 millones de dólares a nivel mundial, una cifra decepcionante dado su enorme precio de 180 millones de dólares.