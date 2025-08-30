‘Springsteen: Entrez Me From Nowhere’ Review: Una película biográfica de música downbeat

En una industria donde incluso «Weird Al» Yankovic tiene una película sobre la historia de su vida, ya es hora de que el jefe se haya dado. Pero «Springsteen: Entregarme de la nada«No es solo otra película biográfica de la línea de ensamblaje, y esa es una bendición, ya que no se centra en los días de gloria del trovador azul del cuello azul, sino en el capítulo más oscuro de su carrera: el estrecho y casi suicida período en el que él retrocedió del éxito de su gira por» el río «, regresó a sus raíces de la clase trabajadora y escribió lo que muchos consideraron su álbum más grande», NeBraska «.»

Demasiadas películas centradas en la música se suscriben a la misma fórmula, dramatizando el arco por el cual se descubren los talentosos Nobodies, disparan al estrellato y luego tropiezan con drogas e infidelidad cuando la fama se vuelve demasiado, solo para ser redimido («Rocketman») o enterrado («Fade to Black») al final. Es un género exasperante en el que obliga a algunas de las personalidades más ortodoxas del planeta a un molde reductivo y demasiado moralista, cuya solución obvia es encontrar y centrarse en un segmento dramático de su historia de vida más grande.

Como el hombre que hizo «Crazy Heart», sobre el último hurra de una leyenda popular canosa, el escritor y director Scott Cooper reconoce intuitivamente un gancho convincente cuando lo escucha. La crisis espiritual de Springsteen enfrentó la escritura de «Nebraska» parece un ángulo tan bueno como cualquier otro, aunque el cineasta asume que ya conocemos y nos preocupamos más por ese disco de lo que es razonable. Es difícil imaginar que el set de menores de 30 años reconoce la importancia de una estrella de la estatura de Springsteen haciendo un álbum en su habitación, no el primero, sino el sexto, lo que lo hizo aún más radical, allanando el camino para el sonido de diy indie-rock que siguió.

Pero sin ese fondo, es una historia bastante aburrida.

En comparación con figuras como Michael Jackson y el Príncipe (diablos, incluso Yankovic), la personalidad de Springsteen, tenuemente guapo, hombre de personas, debería haberlo convertido en un artista razonablemente fácil de elegir y, sin embargo, ha tardado tanto en encontrar al tipo adecuado para el papel. Requiere una estrella para interpretar a una estrella y un actor para acceder al lado más introspectivo del jefe, y la sensación de «el oso» Jeremy Allen White se desliza fácilmente en las camisetas de mezclilla y sin mangas que eran la firma de Springsteen. Más importante aún, él hace todo su propio canto, capturando el barítono rascado y de búsqueda del alma que marcó ese período de su carrera.

Primero nos encontramos con Springsteen en el escenario, empapados en sudor y dando un espectáculo, ya el floreciente dios de la rock, decidido a sacudir el estribillo de «nuevo Dylan», pero eso es lo último que veremos del contagioso carisma de Bruce durante casi 100 minutos, ya que la estrella hace algo impactante para alguien a la luna: en lugar de inmediatamente después con «nacido en el USA» (A Montons, un éxito de Montons, que no tiene el primer éxito «. Terreno no comercial de «Nebraska»), se va a casa … ¿Buscando qué exactamente?

Ese es el misterio central de la película de Cooper, que dibujó de la excelente inmersión profunda de Warren Zanes en la creación de «Nebraska». En su libro, Zanes identifica el álbum como un punto de inflexión en la historia de la grabación musical, una colección despojada de bocetos íntimos, capturados en un TEAC 144 de cuatro pistas y lanzado más o menos como era, imperfecciones y todo sin copias de seguridad de la banda de E Street, confiando en Mike Batlan (Paul Walter Hauser) para mezclar y un boumbox panasonon dañado por el agua para el playback.

Antes de 1981, el equipo no existía que hubiera permitido a los artistas grabar en casa, e incluso entonces, no era la intención de Springsteen lanzar esas cintas. Eso es lo que los hace tan especiales: no sabía que estaba haciendo un álbum, que es lo que le dio a «Nebraska» su pureza (especialmente proveniente de un perfeccionista tan notorio como Springsteen). Bueno, eso y la insistencia de Springsteen de que se lanzará sin ediciones de radio, sin solteros, sin prensa y sin gira. Como dijo Zanes, «el álbum hizo que fuera imposible usar la palabra ‘Sellout'».

Sin embargo, la película no hace lo suficiente como para contextualizar este avance. Muestra todos los dolores de cabeza La cinta de Bruce causada por el gerente Jon Landau (Jeremy Strong) y el ingeniero de grabación Chuck Plotkin (Marc Maron) y su cuadro de profesionales de estudio, pero el lado técnico no es tan dramático como parece, y solo hay un interés limitado en ver a White navegar por el primer trasero de depresión. Es decir, a menos que uno comprenda cuánto representa ese disco para las próximas generaciones de músicos y por qué.

Como muestra la película, justo después de «The River», Bruce alquila una casa en Colts Neck, Nueva Jersey, donde mira «Badlands» de Terrence Malick (basado en el álbum de Crime Crime de Charles Starkweather), lee Flannery O’Connor y menciona el álbum de debut de Autors de Suicide, todas las inspiraciones para «Nebraska». Pero lo que realmente está haciendo es llegar a un acuerdo con el estrellato que le espera; Vuelve a visitar sus viejos lugares, donde los ex compañeros de clase ahora lo admiran (la sensación precisa de que los buscadores de la fama de Chip-on their-shoulder tan a menudo anhelan) y la hermana infantil de un conocido casual golpea al cantante.

Faye Romano interpreta a este personaje compuesto, Odessa Young, una madre soltera sincera que nunca se fue de casa, pero tiene su deseo de salir con el tipo que lo hizo. Su romance con Bruce no va a ninguna parte, pero revela capas de Springsteen, que no era célibe, para empezar, pero también de la forma ligeramente insensible y autovolviendo que escribir «Nebraska» tenía prioridad en su mente.

Regresar a su antiguo césped se desencadenó inevitablemente para Springsteen, lo que lo obligó a enfrentar problemas familiares no resueltos. La estrella de «Adolescence» Stephen Graham y Gaby Hoffmann interpretan a sus padres, uno borracho y distante, el otro que necesita defenderlo, que lo persigue a través de flashbacks en blanco y negro trillados (presumiblemente esenciales, considerando cuánto informa la infancia de Springsteen «Nebraska»).

Hay una sensación estancada en el tiempo de Bruce en Jersey, durante la cual lo vemos anotar letras y canciones de conducción de pruebas como «Mansion on the Hill» y «Atlantic City». Cooper captura el momento en que Bruce cruza el «él» en «Nebraska» y decide relacionar la historia de Starkweather en la primera persona.

Es raro ver que un productor retroceda a su cliente como lo hace Landau (aunque el papel no es lo suficientemente sustantivo como para aprovechar al máximo las fortalezas de Strong). Su apoyo elimina efectivamente qué conflicto representa un riesgo tan creativo: el retroceso incorporado libremente por David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia Al Teller, quien espera un seguimiento que pueda vender.

A medida que «Nebraska» se une, nos damos cuenta de que esto no estaba haciendo la música pop que Springsteen estaba haciendo, pero algo profundamente cínico sobre el país Ronald Reagan y los principales medios de comunicación creían que estaba animando. Más bien, entregó una balada de abajo sobre todas las formas en que el sueño americano se había quedado corto. Así es como tal verdad sin adornos encontró su camino hacia la gente. El resto, lo que representaba a cada alma que tocaba, es que usted resuelva.