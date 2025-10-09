SPPG de la Policía Nacional de Pejaten, elogiado por la Fundación Rockefeller, capaz de producir 3.000 porciones de MBG por día

Jacarta – policia nacional logró otro logro al convertirse en pionero en el desarrollo de Centros de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) como parte del programa Comidas nutritivas gratis (MBG).

Lea también: Mejora de la calidad de ISDC, Kakorlantas: la seguridad vial es una prioridad



Esta innovación está en línea con la visión Asta Cita del presidente y logró atraer la atención internacional después de recibir el reconocimiento de Fundación Rockefeller.

Durante una visita oficial a SPPG de la policía de PejatenEn el sur de Yakarta, la vicepresidenta ejecutiva de estrategia de programas de la Fundación Rockefeller, Elizabeth Yee, inspeccionó directamente el proceso operativo de la instalación. Observó sistemas de producción de alimentos nutritivos, gobernanza empresarial y la implementación de estándares de seguridad alimentaria (seguridad alimentaria) a cargo de la Policía Nacional.

Lea también: Palace dice que Prabowo ha adquirido 9 miembros de la reforma policial, solo para anunciarlo





El SPPG de la policía de Pejaten del sur de Yakarta se convierte en el modelo nacional a seguir del programa MBG. (esto)

La Fundación Rockefeller evalúa que la Policía Nacional ha logrado proporcionar un sistema de servicio de alimentos con alta eficiencia y un diseño de cocina moderno. Aparte de eso, esta institución internacional también valora la integración de la tecnología hidropónica en el sistema de seguridad alimentaria, así como el empoderamiento de las comunidades locales a través de mecanismos de reclutamiento de fuerza laboral alrededor de las ubicaciones del SPPG.

Lea también: El Ministro de Salud proporcionará datos de rutina sobre el envenenamiento por MBG a BGN



Las instalaciones del SPPG de la policía de Pejaten ahora pueden producir hasta 3.000 porciones de alimentos nutritivos cada día, con un estricto control de la higiene y la calidad de los ingredientes. Una de las innovaciones que ha llamado la atención es la implementación del concepto de «seguridad alimentaria», es decir, un sistema que garantiza que los alimentos sigan siendo seguros, halal y aptos para el consumo hasta que lleguen a manos de los beneficiarios.

Representante del Grupo de Trabajo MBG de la Policía Nacional, General de Brigada Pol. Ihsan Amin, dijo que el éxito del SPPG es una prueba clara del papel de la Policía Nacional que no sólo se centra en la seguridad, sino que también contribuye activamente al desarrollo nacional en los campos de la alimentación y el bienestar comunitario.

«Diseñamos el SPPG de la policía de Pejaten como un modelo de negocio social sostenible. Involucramos a la comunidad local, mantenemos la seguridad alimentaria y garantizamos una distribución transparente y responsable, especialmente para el área 3T», dijo Ihsan Amin en su declaración oficial, el jueves 9 de octubre de 2025.

Con esta innovación, el SPPG de la Policía Nacional de Pejaten es ahora un modelo piloto nacional en la implementación del Programa MBG, que combina aspectos sociales, tecnológicos y de empoderamiento comunitario en un sistema mensurable y sostenible.